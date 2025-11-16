Šok i nevjerica: Bivši reprezentativac umro usred utakmice

Bivši ukrajinski reprezentativac Andrij Polunjin umro je u četvrtak u 55. godini života tijekom nogometne utakmice od posljedica srčanog udara.

Njegova smrt šokirala je nogometni svijet i emotivne poruke sućuti pristižu sa svih strana.

Rest in Peace Andriy Polunin 🕯️🙏



He fell ill after playing in a veterans match in Lutsk & passed away suddenly aged 54



The ex midfielder was a 90s Dnipro icon + also CSKA Kyiv, Karpaty, Kryvbas, Nurnberg, St Pauli & Rot-Weiss Essen



From 1 Jan he was Metalist 1925 chief scout pic.twitter.com/mBaL6VFueP — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 16, 2025

Tko je bio Andrij Polunjin?

Andrij Polunjin bio je jedan od istaknutih ukrajinskih nogometaša devedesetih godina. Tijekom svoje bogate karijere ostavio je dubok trag u brojnim klubovima, a najplodnije razdoblje proveo je u FK Dnjipro, s kojim je 1993. godine osvojio drugo mjesto u ukrajinskoj Premier ligi. Njegova kvaliteta potvrđena je i time što je čak četiri puta (1992., 1995., 1996. i 1998.) bio među tri najbolja nogometaša Ukrajine.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Igrao je i za Karpati Lavov, Krivbas i CSKA Kijev, a svoju je vještinu pokazao i na međunarodnoj sceni, nastupajući za njemačke klubove Nürnberg, St. Pauli i Rot-Weiss Essen. Za reprezentaciju Ukrajine upisao je devet nastupa i postigao jedan pogodak, i to u kvalifikacijskoj utakmici za Euro 1996. protiv Italije.

⚽️🕯 Former Ukraine national team player Andriy Polunin has passed away unexpectedly.

He stayed in good shape and had no known health issues. The legendary Ukrainian footballer was only 54 years old. pic.twitter.com/WBuiekrTMd — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) November 16, 2025

Val sućuti i emotivne poruke

Njegova iznenadna smrt potresla je nogometnu zajednicu, a bivši klubovi, suigrači i navijači oprostili su se od njega dirljivim porukama.

Društvene mreže preplavile su poruke navijača koji su se prisjetili njegove karijere. "Istinski sluga ukrajinskog nogometa. Njegova predanost svakom klubu za koji je igrao nikada neće biti zaboravljena. Počivaj u miru, legendo", napisao je jedan od navijača. "Odrastali smo gledajući ga u Dnjipru. Ovaj gubitak teško pogađa. Hvala ti na godinama predanosti i strasti", dodao je drugi.

