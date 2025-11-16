Portugal bez Ronalda osigurao odlazak na Svjetsko prvenstvo pobjedom 9:1

Nogometna reprezentacija Portugala postala je 31. sudionik Svjetskog prvenstva koje će idućeg ljeta zajednički organizirati SAD, Meksiko i Kanada.

U posljednjem kolu F skupine europskih kvalifikacija Portugal je u Portu deklasirao Armeniju sa 9-1 osvojivši prvo mjesto u skupini.

Portugal je u zadnje kolo ušao s dva boda više od Mađarske i pobjeda u Portu mu je osiguravala vizu za World Cup. Domaćin je sav posao obavio već u prvom poluvremenu nakon kojeg je vodio sa 5-1. U nastavku susreta domaćin je zabio još četiri gola.

Odabranici izbornika Roberta Martineza su poveli već u sedmoj minuti golom Renata Veige. Izjednačio je Eduard Spertsjan u 18. minuti, da bi Goncalo Ramos u 28. minuti vratio Portugal u prednost. Dvije minute kasnije Joao Neves je zabio za 3-1. Veznjak PSG-a je u 41. minuti zabio svoj drugi gol na utakmici, a na 5-1 je povećao Bruno Fernandes iz kaznenog udarca u trećoj minuti nadoknade.

Golijada se nastavila i u drugom poluvremenu. Fernandes je u 52. minuti povećao na 6-1, a u 72. minuti iz kaznenog udarca je postigao i treći gol na utakmici. U 81. minuti je Neves, također zabio treći gol na utakmici, a točku na "i" postavio je Francisco Conceicao u drugoj minuti nadoknade. Cristiano Ronaldo nije nastupio nakon što je u nedavnom porazu od irske (0-2) dobio crveni karton.

U drugom susretu Mađarska i Irska su u Budimpešti igrali za drugo mjesto i plasman u play-off.

Mađarima je bio dovoljan i bod, no Irci su u sjajnom dvoboju na koncu slavili sa 3-2, a pobjedničko gol zabio je Troy Parrott u šestoj minuti nadoknade. Bio je to njegov treći gol na utakmici, a napadača AZ-a zabio je i oba gol u pobjedi protiv Portugala u četvrtak.

Daniel Lukacs je doveo domaćine u vodstvo već u trećoj minuti, izjednačio je Parrott iz jedanaesterca u 15. minuti. Barnabas Varga je 37. minuti vratio Mađare u prednost. Napadač AZ-a je u 80. minuti još jednom izjednačio, da bi u šestoj minutu nadoknade zabio za pobjedu.

Portugalu će to biti deveti nastup na svjetskim prvenstvima pri čemu sedmi u nizu. Najveći uspjeh ostvarili su 1966. osvojivši treće mjesto.

