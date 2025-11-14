Ronaldo poslan kući nakon kaosa u Dublinu: Crveni karton otvorio mu još veći problem

Cristiano Ronaldo doživio je jednu od najneugodnijih večeri u dresu Portugala i to onu koja je završila ne samo prvim crvenim kartonom u njegovoj reprezentativnoj karijeri, nego i odlaskom iz nacionalnog kampa. Prema pisanju Daily Maila i portugalskog lista A Bola, kapetan Portugala nakon poraza 2:0 u Dublinu protiv Irske nije ostao s momčadi te je odmah poslan kući.

Ronaldo je isključen u 61. minuti nakon što je, u frustraciji zbog igre svoje momčadi i vlastite neučinkovitosti, laktom udario irskog stopera Daru O’Sheu. Sudac je isprva pokazao žuti karton, no nakon VAR pregleda kazna je podignuta na izravan crveni. Bio je to prvi takav karton za Ronalda u njegovom 226. nastupu za Portugal i trenutak koji je potpuno obilježio utakmicu.

Kako izravni crveni karton u reprezentativnim natjecanjima najčešće nosi veće suspenzije, Portugal bi bez svog kapetana mogao ući u prvo kolo Svjetskog prvenstva, ako se na njega uopće plasira.

Momčad Roberta Martíneza još uvijek nije matematički osigurala prolaz i treba pobjedu nad Armenijom. U slučaju remija i uvjerljive pobjede Mađarske protiv Irske, Portugal bi mogao pasti u dodatne kvalifikacije.

A Bola tvrdi da Ronaldo neće čekati rasplet u Portu te je već dobio dopuštenje da napusti kamp reprezentacije. Očekuje se njegov povratak u Saudijsku Arabiju, gdje će se priključiti Al-Nassru prije nastavka prvenstva.

Ronaldo je u Dublinu djelovao frustrirano od samog početka, a kamere su zabilježile i verbalnu prepirku s braničima Irske. Trenutak koji je presudio bio je kada je, nakon nepreciznog ubačaja, podignutim laktom udario O’Sheu, koji je pao na travnjak držeći se za leđa. Nakon prerađene odluke sudca, Ronaldo je reagirao s nevjericom te uz ironične pljeskove napustio teren dok su mu s tribina zviždali.

