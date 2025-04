VRUĆE GOSTOVANJE / Gattuso nakon teške utakmice: 'Nismo htjeli riskirati, ovdje su gubili i Dinamo i Rijeka'

Hajduk je na teškome gostovanju u Koprivnici protiv Slavena Belupo došao do velikih tri boda. Nije to bila najbolja izvedba Bilih, ali piše se rezultat, a poslije nitko ne pita. Opet je čovjek odluke bio Marko Livaja penalom nakon intervencije VAR-a. Do kraja prvenstva Splićani su obranili rezultat, a trener Gattuso bio je zadovoljan rezultatom. Pogledajte što je Talijan poručio nakon utakmice.