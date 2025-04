MAJKO MILA / Jedan je prijedlog u Beogradu zaprepastio čitav nogometni svijet

Na kongresu UEFA-e u Beogradu na kojem je hrvatski nogomet dobio veliko priznanje imenovanjem Marijana Kustića u Izvršni odbor UEFA-e, jedna od tema bio je prijedlog koji se zavrtio u krugovima FIFA-e, a to je da se format SP-a 2030., koje će se igrati u Saudijskoj Arabiji, proširi sa 32 na 64 momčadi. Dakle, dvostruko.

"Ovaj prijedlog me više iznenadio nego vas. Smatram da je to loša ideja. To nije dobra ideja ni za Svjetsko prvenstvo, ni za naše kvalifikacije. Zato taj prijedlog ne podržavam. Ne znam odakle je došao. Čudno mi je da o tome nismo znali ništa prije prijedloga na FIFA-inom vijeću", kazao je Čeferin, predsjednik UEFA-e.