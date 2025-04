OSRAMOTIO SE / Kakva šeprtlja: Trump ga ne može gledati! JD Vance ispustio i rastavio vrijedni trofej

Momčad američkog nogometa Ohio State osvojila je trofej koji je potpredsjednik SAD-a JD Vance htio podići za prilike fotografiranja u Bijeloj kući. No, uz taktove 'We are the champions' on mu je uspio ispasti, a izraz na licu predsjednika Donalda Trumpa je neprocjenjiv