Vujović podigao prašinu: 'Formirala se grupa nepristojno bogatih ljudi. Sramota što rade'

Veselin Vujović, legendarni rukometni trener, ponovno je podigao prašinu u regionalnoj javnosti. Bez zadrške i u svom prepoznatljivom stilu, progovorio je o dubokoj političkoj i društvenoj krizi u Srbiji, otvoreno podržavši studentske prosvjede koji već mjesecima potresaju zemlju. Vlast na čelu s kontroverznim Aleksandrom Vučićem, kaže, “vrijeđa inteligenciju” građana, dok su studenti u samo tri mjeseca uspjeli narušiti pažljivo građen “kult ličnosti”.

'Srpski sport je u padu'

U razgovoru za Net.hr, Vujović iznosi stavove bez uljepšavanja. Od upozorenja o tome što se događa u Srbiji, preko analize političke situacije koja je dotaknula dno, "nepristojne grupe bogatih ljudi", do pada srpskog sporta i statusa Novaka Đokovića. Otkrio nam je i smatra li ga tamošnja vlast i dalje sportskim neprijateljem broj jedan, jer je kritičan protiv aktualne vlasti koju predvodi Aleksandar Vučić.

Za početak, gdje je Veselin Vujović i što radi?

"Evo me u Šapcu. Malo uživam, malo pratim rukomet, malo se bavim tenisom, igram s prijateljima. Čekam i neke kontakte oko novog posla s nekim klubovima iz Saudijske Arabije. Ali, znate što? Nisam više nešto za klupske obveze. Mislio sam da ćemo napraviti neki dogovor s njihovom reprezentacijom. Dugo smo razgovarali, ali bili su malo neozbiljni. Tražili su da u stručnom stožeru budu njihovi ljudi, a ja da budem šef. Otići u Saudijsku Arabiju sam, to je da se ubiješ. Na kraju se nismo dogovorili", kaže u uvodu Veselin Vujović.

Srpski sport u padu. Možete li nam pobliže objasniti što se događa?

"Ja koji sam direktan sudionik dobrih vremena kad je jugoslovenski i srpski sport u pitanju, vidim da je srpski sport u padu i na putu prema dolje. Nije dobro, nikako. Konkretno, kad pogledate redom naše sportske selekcije i sportove, svi su krahirali. Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je debakl protiv Albanije na svom terenu i u domeni su teorije da se plasiraju na Mundijal sljedećeg ljeta u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Košarkaši su doživjeli ogroman debakl i razočarali naciju na EuroBasketu. Bili su favoriti turnira. Ženska košarkaška reprezentacija nije prošla drugi krug. Rukometaši i rukometašice igraju na jednom simpatičnom nivou, čekaju dva velika natjecanja. Ne vidim baš šansu da naprave neki dobar rezultat. Odbojkaši su pali u rezultatima. Vaterpolisti su pali u rezultatima. Mlađe kategorije ne postižu zapažene rezultate. To su činjenice koje apsolutno svi vide."

Formirala se jedna grupa nepristojno bogatih ljudi koji svaki dan grade svoje pozicije i svi ostali su im neprijatelji. Veselin Vujović za Net.hr.

Tko je za to kriv?

"Ne mislim da za to postoji direktan krivac, ali to je, u stvari, sindrom koji je na prostorima bivše Jugoslavije i ta neka transfer politika da mladi igrači, sportaši i sportašice, prerano odlaze vani, da nema strategije u sportu, nema dovoljno ulaganja u sport, u sportsku infrastrukturu, sportski objekti u Srbiji doslovno trunu. Kad se kandidira i dobije neko veliko natjecanje, e onda se država trgne, da neke novce. Ali, gledajte - to bi trebalo biti sistematski kao i u ostalim granama života i za sve ostalo u Srbiji. Sport u Srbiji bi trebao preuzeti svoje bitno mjesto, dobiti svoje bitno mjesto, ali ga ne dobiva. Srbija radi puno u smislu da je država dala nacionalno priznanje igračima i daje ozbiljne novčane nagrade kad su u pitanju osvajanje medalja. Svi srpski sportaši trebali bi imati iste uvjete da ostvaruju vrhunske rezultate. Treba popraviti Zakon o sportu, brigu o mladim sportašima. Umjesto da se gradi nacionalni stadion što je izazvalo polemike u Srbiji, treba napraviti nacionalni sportski trenažni centar negdje, primjerice na Kopaoniku ili negdje drugdje. Možda na Zlatiboru. Tako bi se svi sportaši mogli spremati za velika natjecanja i imati bolje uvjete. Ima tu puno stvari o kojima se može razgovarati. Da je dobro, nije".

'To što rade Novaku je sramotno'

Ima li to kakve direktne veze s nestabilnom političkom i društvenom situacijom u Srbiji i predsjednikom Vučićem?

"Stvarno smatram da je jako teško da postoji i jedan značajniji sportski klub i Savez u Srbiji u kojem ljudi iz politike, odnosno iz te stranke - Srpske napredne stranke - na funkcijama. Ti ljudi su uzurpirali srpski sport kao i srpsko društvo. Oni su direktno u sport umiješani, ali znate kako je. Politika je kod nas uvijek umiješana u sport. Jer, ne možeš bez toga. Takvo je vrijeme kod nas da treba velikih sponzora, velikih firmi koje mogu iznijeti recimo jedan ozbiljan nogometni klub, ili košarkaški, ali za takvo što nema šanse da se dogodi. Velike sportske institucije, klubovi, u našoj zemlji, moraju biti naslonjeni na državu. E sad, tko je na politički većoj osnovi, taj će više za svoj klub dobiti od države. Takav je sistem kod nas. Ne mogu reći da je Aleksandar Vučić kriv za to, da je on direktan krivac za takve stvari, ali nema strategije u srpskom sportu. Treba svaki Savez napraviti strategiju za sebe. Ne možemo reći da je srpska košarka u sjajnoj situaciji zato što Zvezda i Partizan igraju Euroligu i imaju, ajmo reći, dobre rezultate. U Srbiji ne postoji jedan ozbiljan rukometni klub koji u Europi igra ozbiljno natjecanje. Čini mi se da je sport, u stvari, samo dio neuspjeha kojeg Srbija kao država doživljava. I ostale grane u Srbiji nisu na većem nivou od sporta. Ispada čak da je sport bolji nego gospodarstvo, turizam i sve ostalo", govori Veselin Vujović.

Kako gledate na situaciju s Novakom Đokovićem? Najbolji srpski tenisač u povijesti i, prema Vujovićevim riječima, "najbolji ambasador Srbije ikad", morao je, tvrdi, napustiti zemlju s obitelji zbog pritisaka kojima je bio izložen nakon što je javno podržao prosvjednike.

"E, taj slučaj je posebna priča. Za rubriku vjerovali ili ne. Pazite jednu stvar. Došlo je neko loše vrijeme kad je sport u pitanju, kad je Srbija u pitanju. Svi koji dignu glas protiv vladajuće stranke SNS-a, oni se proglašavaju neprijateljima ove države. Nitko neće kazati, recimo, da sam ja protivnik te stranke koja je na vlasti, nisam protivnik države. Ne želim i ne rušim državu, nitko ne ruši državu. Apsolutno svojim glasom želim doprinijeti boljitku u toj državi. U jednom trenutku, veći broj vrhunskih sportaša digao je glas protvi situacije u državi. Podržavaju studentske prosvjede, nazivani smo izdajnicima, svakakvim pogrdnim imenima. Ti ljudi govore da rušimo državu, da je to neka vrsta obojene revolucije, jer ti ljudi na vlasti brane ono što su nezakonito stekli godinama unazad. Jedan od tih sportaša koji to govori, koji je stao na stranu studenata, pravde, bolje Srbije, je čovjek koji je nekoliko puta proglašavan za najboljeg sportaša svijeta i po meni je jedan od najboljih sportaša Srbije ikad. Takav čovjek je morao zbog pritiska vlasti, zbog svojih stavova, poštenih i ljudskih, napustiti zemlju i pronaći drugu zemlju za život. Tužno i žalosno je da za takvog čovjeka nema mjesta u Srbiji, a bio je najbolji ambasador sporta kojeg je Srbija rodila ikad. I da se ti i takvi odreknu takve jedne osobe, sportske ličnosti, zbog svojih političkih ciljeva. To je po meni apsolutno pogrešno i sramotno. Nikad neću razumjeti politiku, nikad neću shvatiti da, primjerice, neki direktor neke velike tvrtke koji je svojim radom i sposobnošću, a sjajan je čovjek uz to, podigao tu tvrtku na višu razinu, da ga se zamijeni politikom i tog sposobnog čovjeka se makne, zato što nije iz njihove stranke i onda umjesto njega stave svog nesposobnog čovjeka iz stranke. Podobnog, kako se ono kaže. Nikad to ne bih napravio. E vidite, u Srbiji se to događa. Podobni i oni bliski vladajućoj stranki i Vučiću su umreženi, Nema niti jedne ozbiljne tvrtke, bilo čega, da nije iz vladajuće stranke, iz SNS-a. U svakom su koraku života, u svakoj su sferi života ovdje kod nas. U tome se nije našao Novak Đoković. Svi oni koji nisu za Vučića i SNS, oni su protivnici države. Tako ih se etiketira. Nitko ne govori da su oni protivnici samo i isključivo te stranke. Pa, valjda postoje ljudi koji različito misle, mora biti takvih, ali to ne znači da je on izdajnik, da ruši državu. SNS nije vlasnik sreće i sudbine u Srbiji. Nije i ne može biti. Novak Đoković zaslužuje bolje i smatram da 90% ljudi s prostora bivše Jugoslavije smatraju ga svojim. Novak Đoković je čovjek koji se nije uprljao krivim izjavama, nema skandala oko njega, nikakvih problema nema. Taj i takav Novak Đoković je došao u poziciju da ga prozivaju neki mediokriteti i ljudi koji nisu na nivou, niti su kompetetivni da ga kritiziraju. Danas internet koliko je dobar, toliko je i zlo."

'Ne rušimo državu, samo smo protiv Vučića i SNS-a'

Danas bilo tko može reći i komentirati bilo što, bez argumenata...

"Istina. Može te bilo tko izvrijeđati, napisati bilo što, a da se pritom niti ne potpiše ili je njegov potpis pogrešno i krivo ime. I to je velika sramota. Ne znam hoće li i po tom pitanju i kompletno po pitanju politike i života u Srbiji biti bolje. Jer, boljitak ne dolazi preko noći. Mi smo odlaskom Demokratske stranke i dolaskom SNS-a, za kojeg sam i ja glasao jer sam na početku smatrao da je to dobra opcija, glasao sam za Vučića, ali nakon toliko godina shvatio sam da je to bila zabluda i greška. Za ovih 13 godina svašta se dogodilo. Formirala se jedna grupa nepristojno bogatih ljudi koji svaki dan grade svoje pozicije i svi ostali su im neprijatelji. Da sam ja član SNS-a i dio tog ludila, pa možda bi se i ja tako ponašao. Ja sam podržao i podržavam studente, ali s tim nisam ništa dobio niti što tražim, niti što trebam dobiti. Niti itko treba što dobiti zbog toga. Podržao sam ih zato jer je to ispravno. Međutim, zato što sam protiv SNS-a i Aleksandra Vučića, doživio sam puno toga ružnog. Nisam dobio ništa i ne trebam za to dobiti išta. Podobna pozicija me ne zanima. Na prostoru svih država ovdje u regiji, dolazak nove vlasti je još veća trauma od prethodne. Puno vremena treba proći da se dobitak osjeti, da bude opipljiv. No, ako nešto nije dobro, tražiš promjene i onda vidiš hoće li biti bolje. Nevjerojatno je i to da nakon posljednjih izbora, pa i prijašnjih, ljudi u Srbiji govorili su da nisu glasali za SNS, a SNS je pobijedio. Ima to veze s izbornim listama, načinom glasanja. U jednom malom mjestu u Srbiji, Kosjeriću, bili su izbori. Bio je to povijesni trenutak da se pokaže narodu jesu li protiv Vučića na većem nivou nego što je to malo mjesto. Lupam sad, to mjesto ima 4000 stanovnika, u 10-20 glasova se znalo tko će dobiti. I Vučić da jednu povijesnu izjavu koja je meni tako smiješna - on je izjavio - 'U Kosjeriću je izašlo sve živo i mrtvo da glasa protiv nas. I mi smo ih pobijedili.' Pa, kako si pobijedio ako su svi živi i mrtvi izašli i glasali protiv tebe?! Sve vam je jasno. Ili si namjestio glasove ili doveo druge glasače, napravio nešto što nije po zakonu."

Veselin Vujović nastavio je u jednom dahu...

"Ljudi s ovih naših napaćenih prostora ne glasaju da im bude bolje, nego da im samo ne bude gore nego što je u ovom trenutku. Kažu da u SAD-u ne znam koliki postotak građana vjeruje da je čokoladno mlijeko dala smeđa krava. Tako u Srbiji 50 i nešto % ljudi misli da im Vučić daje penzije, da ako ne bude Vučića, da neće dobiti penzije. Ne shvaćaju da je to ono što su oni godinama u svom radnom vijeku uplaćivali, odvajali, mukotrpno stvarali svojim radom. Ne shvaćaju da je to njihovo, da je država njihov dužnik koja je dužna da im tu mirovinu, mirovinski fond isplaćuje. Od Tita pa na ovamo, stalno smo neki robovi idealiziranja nekog lika, nekog kulta ličnosti. Ljudi se nekako na ovim prostorima toga drže. Dokle će tako biti, vidjet ćemo".

Je li se smirila situacija oko vas i podrške studentima? Bili ste im i vi na "meti"...

"Smirila se. Nisam pristalica rušenja države na ulici. Izbori su ti na kojima se treba izraziti mišljenje. Europa treba biti prisutna tu ukoliko želimo u Europu, da svojim stavovima usuglasimo koje apsolutno idu na ruku studentima. Mislim da svaka normalna osoba u Srbiji podržava to što traže studenti, a studenti su tražili da se kazne krivci za pad one nastrešnice koja se dogodila u Novom Sadu i da institucije rade svoj posao. Nisam pristalica paljenja, razbijanja, kaosa na ulici, nisam pristalica nekih drugih događaja koje ima ovdje. Glupo bi bilo kazati da su svi ljudi koji su čuvali tu stranku su loši i da čine zlo narodu, ali većina jesu i nadam se da će zakonski odgovarati za sve zlo koje su nanijeli ovom narodu", zaključio je Veselin Vujović.

