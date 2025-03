Veselin Vujović, poznati rukometni trener, iz Katra prati događanja u Srbiji. Tamo radi kao rukometni izbornik Katra i zbog posla nije mogao biti na prosvjedu u Beogradu protiv predsjednika Aleksandra Vučića i trenutačne vlasti u toj zemlji.

Vujović je bio na udaru "Vučićevaca" i srpskih režimskih medija jer je javno stao na stranu studenata koji su organizirali prosvjed.

'Mediji u Srbiji su podijeljeni, ali tako je uvijek'

Portal Net.hr s njim je povodom toga napravio i intervju prije više od mjesec dana u kojem je tvrdio kako mu podmeću ljudi bliski Vučiću, Rukometni savez Srbije kao i još neke poznate rukometne osobe očito bliske Vučiću plasirale su tada informaciju koja je odjeknula regionalnim medijima, a ona je da je Vujović htio pustiti utakmicu Hrvatskoj na EP-u u Švicarskoj 2006. i da je na to nagovarao svoje igrače.

Hrvatska je tu utakmicu pobijedila 34-30, pobjeda joj je bila nužna za prolazak, a Srbiji i Crnoj Gori susret nije bio rezultatski značajan. Vujović je tada poručio da se nakon hajke od strane režimskih medija svemu priključio i Rukometni savez Srbije. Kazao je da su razlozi jasni, a to je njegova podrška studentima i izjave koje je dao u vezi posljednjih događanja u Srbiji. Više o tome čitajte - OVDJE.

Foto: Profimedia

Okrenuli smo broj Veselina Vujovića u nedjelju ujutro kako bi nam prokomentirao događanja u Srbiji i veliki prosvjed, jedan od najvećih u Srbiji ikad.

"Mediji u Srbiji su podijeljeni, ali tako je uvijek bilo. Režimski mediji tvrde da je bio puno manji broj nego što je objektivno bio, imate pak medije koji izvještavaju da je broj prosvjednika bio puno veći nego što jest - ovisno o interesu medija i tome na čijoj su strani. Ali, istina se ne može sakriti, ona je jasna i vidljiva, opipljiva. Smatram da je bilo puno više od službene procjene MUP-a ili procjene sigurnosnih agencija u Srbiji, ali vrijeme će pokazati. U svakom slučaju, to je bio jedan od najvećih skupova ikad u Srbiji i mogu samo reći da je jako bitno što nije došlo do većih incidenata i da je o završeno bez većih konflikata, bez krvi", kazao je za Net.hr Veselin Vujović i nastavio:

'Da je pala krv, nikad više ne bi bilo isto'

"Da je pala krv, ne daj Bože, nikad više ne bi bilo isto i tko zna kako bi se to završilo. Po meni je malo apsurdno u najavi tog skupa od strane režima najavljeno je da će biti pokušaja svakakvih većih incidenata, rušenja države i svega. Studenti su pokazali da razlog i cilj nisu rušenje državne vlasti, samo da institucije rade svoj posao i sad samo ne znam zašto Vučić proglašava kao neku svoju pobjedu što nije bilo incidenata. Valjda bi studenti i ljudi koji su bili na prosvjedu trebali proglasiti svoju pobjedu jer oni nisu napravili nikakav incident. To je taj spin koji je uvijek prisutan kad je vlast u pitanju, a ne samo u Srbiji. Ne samo u Srbiji nego bilo gdje, vlast će svaki događaj nekako usmjeriti u svoju korist."

Nitko nije očekivao da će subotnji prosvjed donijeti nešto u smislu da aktualna Vučićeva vlast padne, govori Vujović, da se nešto promijeni...

"Jako je bitno jedno - ljudi u Srbiji pokazali su da razmišljaju svojom glavom, da se država više ne može voditi na način na koji se vodila dosad. Sam Vučić je izjavio da su shvatili poruku da se treba mijenjati. E sad, koliko će mu narod pružiti priliku da se on popravi, to ćemo vidjeti."

Režimski mediji plasirali su smiješne i tragikomične tvrdnje za hrvatske navijačke grupe idu u Srbiju kako bi izazvali krvoproliće i sudjelovati u "paklenom planu rušenja vlasti u Srbiji".

"Smiješno, ali vidite - Nije Vučić prvi iz okruženja koji su se bavili politikom, a koji igra na tu kartu. Kad se god htjelo na prostoru bivše Jugoslavije napraviti neki politički uspjeh, igralo se na kartu nacionalizma. Hrvati su ugroženi od Srba, Srbi od Hrvata, Muslimani, odmah se ide na nacionalizam, a svi ljudi dobre volje u okruženju pokazali su da žele živjeti u miru zaboraviti neke stvari koje su se događale u prošlosti, koje nisu lijepe, koje su nas sve poremetile, ali ima puno ljudi koji misle pozitivno. Bolje imati dobroj susjeda nego lošeg brata. U svemu tome, kad se netko pojavljuje kao zaštitnik svog naroda kao Vučić s parolom 'ne dam Srbiju', kao da je Srbija njegova, njegovo vlasništvo, a ne svih ostalih ljudi koji žive u njoj, pa tko ti otima Srbiju?! Nije Vučiću Srbija tvoja, niti si ti naslijedio Srbiju, nego su građani glasali i ti trebaš da radiš ono što građani hoće, a ne što ti hoćeš?! To su takve situacije u kojima je teško naći realnost. Vučić ima to svoje glasačko tijelo sastavljeno od uglavnom ljudi u poznim godinama, koji ne koriste društvene mreže, koji vjeruju u neke stvari, koji nemaju pristup informacijama na društvenim mrežama. Ti ljudi malo žive u nerealnom svijetu."

'Ako to kaže Mossad onda je to valjda istina'

Vujović nam tvrdi kako ima informaciju da je Mossad, moćna izraelska tajna služba, procijenila da je na prosvjedu bilo oko milijun ljudi.

"Ako to kaže Mossad onda je to valjda istina. Ne govorim da je toliko ljudi bilo na jednom mjestu u jednom trenutku, ali da je bilo milijun prosvjednika skupa, po okolnim uličicama isto tako, jer se skup rastegnuo, nisu mogli svi biti na jednom mjestu fizički, e to je neka procjena. Zašto se boje, zašto se ne prizna narodu da je shvatio koliko je tu ljudi. Neka nađu demokratsko rješenje, jer ja apsolutno nisam da se niti jedna vlast ruši na ulici, da taj čovjek i vlast imaju svijesti shvatili bi da su pogriješili ili bi se probali promijeniti ili bi otišli s vlasti. Ne očekujem od Vučića i njegovih da će takve stvari napraviti, on ne prihvaća prijelaznu vladu, ne priznaje jer bi ta prijelazna vlada napravila uvjete za demokratske izbore, a ukoliko ih Vučić bude raspisivao, on će opet po staroj fori raspisati izbore i zato on kaže - nećete na ulici, idemo na izbore, ali neće dozvoliti da mu Europa ili uz pomoć oporbe napravi izbore, nego da on to radi po starom sistemu po kojem već godinama pobjeđuje. Ovaj izlazak pokazuje samo da su izbori koji su prošli put dobiveni, gdje se opozicija žalila, da možda nisu bili najregularniji. Sve u svemu, ostavlja to jako ružnu sliku u svijetu. Svi svjetski mediji su prenijeli, vidim da je i u Mađarsko bilo u istim trenucima, tako da oni tu nešto uspoređuju da je to utjecaj stranih obavještajnih službi, stranih nekih interesa. Više nitko normalan ne može znati jer vi kao običan građanin gledate u jednim medijima jedne informacije, u drugima druge. Morate biti pametni, koristiti vlastitu inteligenciju i zapažanja kako bi vidjeli tko je u pravu. Po meni, vjerujte mi da svi lažu".

Hoće li prosvjed što promijeniti u Srbiji?

"Siguran sam da je ovo bilo neka vrsta zagrijavanja. Možda je netko razočaran što se u subotu nije dogodilo nešto, ali apsurdno je, po meni, bilo da se jučer nešto dogodi. Ne bih volio da je bilo nereda, krvi, ludila i čak pod takvim uvjetima, mislim da ljudi koji su u opoziciji, ukoliko se uopće i mogu nazvati nekom oporbom, trebaju preuzeti od studenata njihovu veliku podršku i da u narednom periodu naprave nešto što će donijeti neke promjene. Ne treba podcijeniti glasačko tijelo koje ima Vučić. Idemo na izbore, idemo glasati, ako većina pokaže jedno, prvi ću reći svaka čast. Ne znači da sam ja u pravu ako nešto govorim, priznat ću prvi da sam imao pogrešno mišljenje, ali uvijek govorim u demokratskim uvjetima. Samo neka bude pošteno, a ne u uvjetima kad se veliki broj birača dovodi sa strane, kad se ne može utvrditi tko su, njihov identitet itd. Vlast uvijek koristi ono što je radila prethodna vlast na koju su se oni žalili i samo kopiraju jedni druge. To tako ide".

'U Srbiji ne možete biti neutralni, ili ste za ili protiv'

Vujović je, kao što smo u uvodu naveli, bio na udaru "Vučićevaca". Je li se situacija smirila po tom pitanju?

"Opet sam nakon vas dao intervju i nije bilo nekih specijalnih reakcija osim stranke koja je na vlasti u Šapcu, Vučićeve stranke, koja je mene proglasila da sam definitivno najveća sramota za rukometni sport u Srbiji, da se bavim politikom, strani plaćenik. Vi u Srbiji ne možete biti neutralni, ili ste za ili protiv. Ja se trudim biti realan, ne dozvoljavam da mi netko vrijeđa inteligenciju, a vrijeme će pokazati tko je bio u pravu. Niti u jednom trenutku nisam upotrijebio ružan narativ niti za predsjednika niti za ljude okolo. Samo sam rekao neka procjene svoju imovinsku karticu prije ulaska u stranku i nakon, prije dolaska na vlast i danas, a ona im je uvećana i nema niti jednog funkcionera koji svoju imovinsku karticu nije uvećao da 10-15 puta. Od saborske plaće ti takvo povećanje ne možeš imati."

Kakvu bi Vujo poslao poruku Vučiću sad nakon svega?

"Sinoć je Vučić izjavio da je shvatio poruku koju su mu poslali i ljudi s prosvjeda i da neke stvari se moraju mijenjati, ali neka pokažu narodu što je to shvatil, što će promijeniti da bi prosvjedi prestali, da bi narod bio zadovoljniji i da ne bi dolazilo do ovakvih situacija kao što je bilo u subotu", zaključio je Veselin Vujović.

