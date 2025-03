Legendarni Vujović poslao poruku Vučiću: 'Nadam se da još uvijek ima pameti'

Nema kraja prosvjedima studenata u Srbiji. Nakon pada nadstrešnice u kojem je poginulo 15-oro ljudi srpski studenti izašli su na ulice i od tada javno pružaju otpor vlasti srpskog predsjednika, Aleksandra Vučića. Nitko na tu temu ne može ostati ravnodušan pa tako ni Veselin Vujović, legendarni crnogorski rukometaš, a danas trener dao je svoje viđenje trenutne situacije u Srbiji za portal Nova:

"Baš, baš sam zabrinut, svašta sam očekivao, ali čak ni od Vučića nisam očekivao ovaj scenarij koji on javno iznosi… Nevjerojatno. Ne želim da dođe do nekih nereda, problema, da neko bude ozlijeđen ili nešto gore jer od tog trenutka nema nazad. Toliko je sve to postalo prljavo, što se sve upotrebljava, u kakve svrhe, odmah se potrčalo da je onaj policajac udaren od strane studenata iako se na snimkama vidi da ga je udario drugi policajac" - započeo je Vuja.

"Nadam se da još uvijek ima pameti, da neće doći do sukoba ili građanskog rata, i vjerujem da još uvijek ima vremena da se na pristojan, ljudski, demokratski način pronađe rješenje. Ako se ne dogodi to i dođe do sile, onda je na nju potrebno odgovoriti silom, a samim tim će biti i srušena ona osnova ove priče i borbe djece da žive u nekoj boljoj, ljepšoj, uređenijoj Srbiji." - nastavio je aktualni izbornik rukometne reprezentacije Katra pa uputio poruku predsjedniku Vučiću:

Foto: Antonio Ahel/Pixsell

"Za kraj, imam poruku prvo za predsjednika Vučića. Ako imam dvojicu nezadovoljnih igrača kao trener u sportskom klubu. Možda je problem u njima. Ako se pobuni treći, to je opasan problem. Ako je četvrti, onda moram ići. Njemu se pobunilo stotine tisuća ljudi. To je znak da mora otići. A ova djeca. Sazreli su više nego što bi na fakultetima. Mnogi ljudi zbog brojnih problema propuste godine, pa na kraju postanu akademski građani. Bolje je da propuste godinu, ali da dobiju svoj život" - zaključio je bivši trener Zagreba i Nexea.

U ostatku intervjua za Novu Vujović se osvrnuo i na djela Aleksandra Vučića za kojeg tvrdi kako bi sigurno puo toga radio drugačije te kako je zaboravio na ozbiljna oružja srpskih studenata - internet i inteligenciju.

