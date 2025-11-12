Ivona je iz Hrvatske otišla prije sedam godina: 'Naši se ljudi vraćaju samo zbog jednog'

Ivona Makar (37.) se na nedavnom Europskom prvenstvu u hokeju na travi u Mönchengladbachu upisala u povijest. Ivona Makar je odsudila svoju jubilarnu, 100. međunarodnu utakmicu, dvoboj Engleske i Škotske. Tim nastupom zaslužila je prestižno priznanje Golden Whistle (Zlatna zviždaljka), koje je od 1984. godine do danas dobilo tek nešto više od 60 sutkinja u svijetu.

U utorak je Ivona Makar, inače menadžer u prodaji jedne nizozemske tvrtke, točnije kao Business Development Director, gostovala u specijalu Net.hr-a Karijera nakon Karijere, a sad vam donosimo i drugi dio njezinog intervjua.

Ivona Makar već 7 godina živi u inozemstvu. Trenutno je u Stuttgartu.

"Otišla sam raditi i živjeti vani, naravno, jer su mi uvjeti i zarada bolji, iako kod mene to nije bilo presudno jer sam i u Hrvatskoj imala dosta dobre uvjete tada, ali najviše zbog zaručnika i mogu reći kako je to bilo presudno. Prvo sam otišla u Belgiju, onda sam bila u Beču, pa Berlinu, a u Stuttgartu sam zadnjih mjesec dana. Glavni razlog mog odlaska je, kao što sam navela, moj zaručnik, koji je isto u hokeju na travi. On je profesionalni trener u hokeju na travi. On je otišao iz Hrvatske, prvenstveno, zbog boljih uvjeta koje može dobiti. U Hrvatskoj može zarađivati jako malo, međutim, vani su puno bolje mogućnosti. I on je prvo otišao u Belgiju i tako sam onda ja isto donijela odluku o preseljenju u inozemstvo. Zato se sad isto toliko selimo. On kako dobije ugovor, tako i mi idemo. Ti ugovori su godinu, dvije do tri, kako koji, neki put može biti i duže. On je tu klasična priča, trbuhom za kruhom, u hokeju na travi kao profesionalni trener.

Ljudi se vraćaju iz inozemstva. Mislim da su se stvari u Hrvatskoj definitivno promijenile. Ljudi se vraćaju zato što u Hrvatskoj uvjeti bolji nego što su bili prije, moje mišljenje, a opet isto, s druge strane, troškovi života su prilično porasli. Tako da ono što u konačnici ostane u džepu nije toliko velika sreća kao što je bilo prije. Ivona Makar za Net.hr.

Što se tiče hokeja na travi, u inozemstvu je bolji standard i bolji uvjeti...

"Što se tiče suđenja, u Hrvatskoj sam bila na niskoj razini hokeja na travi i nedostajala mi je izloženost profesionalnom hokeju na travi i najkvalitetnijem hokeju na travi i to je ono što mogu naći u inozemstvu u zapadnoj Europi. U Hrvatskoj toga nema. Bitno mi je da sam izložena na najvišoj razini sporta i svemu ostalom"

Ljudi, posebno mladi, odlaze iz Hrvatske, ali taj se odlazak sad smanjio i dosta ih se vraća. Kao da im to više nije to.

"Istina. Ljudi se vraćaju. Mislim da su se stvari u Hrvatskoj definitivno promijenile. Ljudi se vraćaju zato što u Hrvatskoj uvjeti bolji nego što su bili prije, moje mišljenje, a opet isto, s druge strane, troškovi života su prilično porasli. Tako da ono što u konačnici ostane u džepu nije toliko velika sreća kao što je bilo prije. Zato su se ljudi odlučili polako početi vraćati. Jer, u Hrvatskoj su doma, sa svojom obitelji, prijateljima, možda je neki pritisak manji. Iako zarade u Hrvatskoj manje, druge stvari su im bolje, opet su, kao što sam rekla, doma. Svi znamo da nakon Covida se puno stvari promijenilo, pa ljudi koji su radili za tvrtke po Njemačkoj, Nizozemskoj itd i dalje dobivaju tu plaću, i dalje rade za te firme, ali rade iz Hrvatske. Danas je to moguće. Uredski posao od 9 do 17, to se može odraditi on line isto tako iz Zagreba, iz Njemačke, iz Nizozemske, iz bilo koje države. Ljudi se vraćaju u Hrvatsku, ali zadržavaju zapadnoeuropske plaće. Rade i dalje za svoje firme iz zapadne Europe, ali su u Hrvatskoj."

Hoćete li se i vi vratiti u Hrvatsku?

"Za sad još nemamo to u planu, prvenstveno zbog zaručnika. On i dalje ne može normalno zarađivati u hokeju na travi u Hrvatskoj. Dokle god on radi kao profesionalni trener u hokeju na travi, vrlo vjerojatno se nećemo vratiti", zaključila je Ivona Makar.

