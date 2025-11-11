Hrvatica Ivona je menadžer i piše sportsku povijest: 'Kod mene je specifična priča'

Ivona Makar (37.) se na nedavnom Europskom prvenstvu u hokeju na travi u Mönchengladbachu upisala u povijest. Ivona Makar je odsudila svoju jubilarnu, 100. međunarodnu utakmicu, dvoboj Engleske i Škotske. Tim nastupom zaslužila je prestižno priznanje Golden Whistle (Zlatna zviždaljka), koje je od 1984. godine do danas dobilo tek nešto više od 60 sutkinja u svijetu.

Čudesni doseg

Nekad vrhunska hokejašica, Ivona je međunarodnu sudačku karijeru započela 2008. godine, na svom prvom međunarodnom turniru, nakon čega je ušla u trogodišnji UDP program za razvoj sudaca pod okriljem Europske hokejske federacije. Dobri poznavatelji ovog sporta ističu da je činjenica da sutkinja iz Hrvatske redovito dijeli pravdu na europskim i svjetskim prvenstvima u hokeju na travi otprilike jednako raritetna kao da bi u nogometu na tim razinama sudio sudac s Gibraltara.

S Ivonom Makar razgovaramo za specijal Net.hr-a “Karijera nakon karijere” – o tome kako je od igračice postala sutkinja, što znači doći do Zlatne zviždaljke, kojim poslom se bavi, zašto živi u inozemstvu već sedmu godinu, te kako izgleda život iza kulisa velikih turnira i na njima kad ima obveza na poslu.

'Kod mene je sve išlo paralelno'

"Još davnih dana, u Osnovnoj školi, započela sam igračku karijeru u hokeju na travi. Igrala sam na klupskoj razini, na reprezentativnoj razini kao član reprezentacije i uz sve to, u isto to vrijeme, počinjem se baviti i suđenjem, gdje sam izgradila daljnju karijeru u hokeju na travi i suđenjem se bavim i dan danas", govori Ivona Makar, sestra hrvatske olimpijke u snowboardu Morene Makar s kojom smo ove godine dva puta razgovarali, između ostalog i za Karijeru nakon Karijere.

"Uz sve to paralelno išla je i privatna biznis karijera. Kod mene je to malo specifično, drugačije. Sve je išlo nekako paralelno i izgrađivalo se paralelno. Živim 6 godina u inozemstvu, sad sam u Stuttgartu. Više ne igram hokej na travi, sudim i radim svoj posao. Nekad sam kao igračica igrala prvu Bundesligu, ali sudačka sportska karijera mi je jača nego igračka. Naravno da živjeti od hokeja na travi u Hrvatskoj se ne može, ali može u Njemačkoj, prvenstveno u Belgiji, Nizozemskoj. Hokej na travi nije nogomet, nogomet je neka druga razina, naravno. Belgija, Nizozemska, Njemačka, to je neki poredak što se tiče hokeja na travi i mogućnosti života od ovog sporta", dodaje Ivona Makar.

Odem suditi na SP koje traje dva - dva i pol tjedna. Imam laptop, šaljem standardno mailove. Kompletan posao mogu odraditi kad imam slobodan dan, a onda idući dan se trebam prebaciti na suđenje, fokus usmjeriti prema suđenju i odraditi to na vrhunskoj profesionalnoj razini. Taj switch s posla na suđenje mi je, u biti, najveći izazov na velikim natjecanjima. Ivona Makar za specijal Net.hr-a Karijera nakon Karijere.

'Radim od kuće'

Ivona Makar radi u B2B prodaji. Završila je Ekonomski fakultet i nakon toga je odmah krenula u poslovni svijet. Stepenica po stepenicu Ivona Makar je napredovala. Prvo kao prodajni predstavnik, pa onda došla do managerske razine. Trenutno radi kao Business Development Director u jednoj nizozemskoj firmi.

"Posao je od kuće, radim od kuće za kompjutorom. Radim u prodaji i kontaktiram s najvećim igračima na tržištu i proizvođaćima prehrambenim proizvodima. Radim trenutno u Stuttgartu gdje živim. Kod mene je posao uz sport došao realtivno rano, baš zato što hokej na travi nije baš sport od kojeg se može živjeti. U početku postoje drugačiji izvori prihoda kroz sport, ajmo reći da za mene i dan danas idu kroz suđenje, gdje dobijam određenu naknadu za suđenje u lokalnom prvenstvu, međutim to nije dovoljno za lokalni život. Tako da sam prilično rano postala svjesna da moram imati normalnu poslovnu karijeru, ali tu je zapravo isto tako i izazov što se tiče vremena, balansa i ravnoteže kako graditi sportsku karijeru i kako graditi poslovnu karijeru. I tu je zapravo kod mene bio puno veći izazov nego kod klasičnih sportaša koji ipak imaju neki izvor prihoda kroz neku sportsku karijeru, pa onda moraju krenuti u poslovnu karijeru. Tako da su kod mene bili ti izazovi veći što se tiče vremena i kako to sve balansirati i uravnotežiti. Ali, volim svoj posao s kojim se bavim, volim prodaj, volim suđenje i nije mi teško balansirati i biti zauzeta cijeli dan."

Fleksibilnost u poslu

Ivona Makar radi od 8-16 ili 9-17. Ima fleksibilnost u poslu i kad ide suditi na velika natjecanja može si Ivona sve isplanirati, pa ne mora nužno uzeti godišnji odmor.

"Uzmem laptop i radim dok sam na turniru. Naravno, ako imam slodoban dan. Tu si sama mogu isplanirati, iskombinirati, odraditi posao kad treba odraditi, a onda kad se treba posvetiti sportskoj strani, ipak imam fleksibilnosti i dodatnog vremena da to odradim kad trebam odraditi."

Na velika natjecanja s laptopom

Raritetno je to što radi Ivona...

"Je, evo primjerice, odem suditi na SP koje traje dva - dva i pol tjedna. Nekad me čak nema tri tjedna i onda što je malo problematično ne znam koje sam dane na terenu, ne znam koje dane sudim, nego to tek dobijem tamo na licu mjesta, govorim o rasporedu utakmica koje sudim, ali nekad znam kad su kompletno slobodni dani i onda taj dan radim normalan posao od 9-17. Imam laptop, šaljem standardno mailove. Kompletan posao mogu odraditi, a onda idući dan se trebam prebaciti na suđenje, fokus trebam usmjeriti prema suđenju i odraditi to na vrhunskoj profesionalnoj razini. Taj switch s posla na suđenje mi je, u biti, najveći izazov na velikim natjecanjima. Ispod sebe trenutno nemam ljudi ispod sebe na poslu, ali najviše što sam imala deset ljudi na drugim pozicijama u firmi."

'Sve se može, kad se hoće'

Sve se može, kad se hoće, kaže Ivona...

"Najbitnije je planiranje svog osobnog vremena i kad se to sve skupa dobro isplanira, sve se može. Od malih nogu sam upravo to morala raditi, kroz školu, kroz trening, suđenje, učenje, sad posao. Sve se može, kad se hoće. Samo treba dobro sve isplanirati i držati se plana. Danas mladi govore da nemaju vremena za ništa, ali za sve se zapravo nađe vrijeme", zaključila je Ivona Makar.

