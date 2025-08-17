Britanski Tyson srušio 17 godina starijeg boksača za samo dvije minute pa poželio Hrgovića

Britansko čudo od djeteta Moses Itauma kojemu je samo 20 godina nokautirao je 17 godina starijeg Dilliana Whytea u prvoj rundi na priredbi u Rijadu i nastavio svoj uspon prema vrhu.

Itauma kojeg zovu Britanskim Tysonom odmah je žestoko napao iskusnijeg boksača i u samo dvije minute i upisao 13. pobjedu u 13. meču i čak 11. nokautom. Nakon meča Itauma je upitan s kim bi se borio u sljedećem meču, a on je nabrojao četiri imena: Hrgović, Usyk, Parker i Kabayel.

‼️JERMAINE FRANKLIN WANTED NEXT BY TEAM ITAUMA💥🥊



Moses Itauma has revealed to @BoxingNewsED that his team would like him to fight Jermaine Franklin next get him rounds…



Itauma also mentioned Hrgovic, Usyk, Parker & Kabayel as potential fights.

pic.twitter.com/gxwacDVx6G — All Out Boxing (@OutBoxing_) August 16, 2025

Filip Hrgović borio se na istoj priredbi i nakon jednoglasne odluke sudaca pobijedio Davida Adeleyea. Ipak, teško da će Itauma biti sljedeći Filipov protivnik jer je Mosesov tim poželio Jermaina Franklina za sljedećeg protivnika. Franklin nikada nije nokautiran, a izgubio je tek dva meča u 25 profesionalnih borbi.

