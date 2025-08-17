TEK MU JE 20 GODINA /

Britanski Tyson srušio 17 godina starijeg boksača za samo dvije minute pa poželio Hrgovića

Foto: Profimedia

Filip Hrgović borio se na istoj priredbi i nakon jednoglasne odluke sudaca pobijedio Davida Adeleyea

17.8.2025.
8:08
Sportski.net
Profimedia
Britansko čudo od djeteta Moses Itauma kojemu je samo 20 godina nokautirao je 17 godina starijeg Dilliana Whytea u prvoj rundi na priredbi u Rijadu i nastavio svoj uspon prema vrhu.

Itauma kojeg zovu Britanskim Tysonom odmah je žestoko napao iskusnijeg boksača i u samo dvije minute i upisao 13. pobjedu u 13. meču i čak 11. nokautom. Nakon meča Itauma je upitan s kim bi se borio u sljedećem meču, a on je nabrojao četiri imena: Hrgović, Usyk, Parker Kabayel.

 

 

Filip Hrgović borio se na istoj priredbi i nakon jednoglasne odluke sudaca pobijedio Davida Adeleyea. Ipak, teško da će Itauma biti sljedeći Filipov protivnik jer je Mosesov tim poželio Jermaina Franklina za sljedećeg protivnika. Franklin nikada nije nokautiran, a izgubio je tek dva meča u 25 profesionalnih borbi.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović jedva čeka početi s poslom: U ring ulazi nešto teži od strašnog Britanca

Filip HrgovićBoks
