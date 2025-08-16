Hrgović prošao kroz jednu od najtežih situacija u svojoj karijeri! Čudo što je izdržao

Filip Hrgović je u osmoj rundi dvoboja protiv Davida Adeleyea u subotu u Rijadu prošao kroz jednu od najtežih situacija u svojoj karijeri. Nakon što je snažni, pakleni Britanac pokleknuo pod njegovim udarcima i završio na podu, činilo se da će Hrgović rutinski privesti meč kraju.

Unatoč silovitom pritisku, Hrgović je ostao na nogama i preživio najteži trenutak borbe. Zvono je označilo kraj runde, a time i spasilo Hrgovića od mogućeg nokauta.

No, Adeleye se podigao i krenuo u iznimno agresivan nalet kojem je umalo profitirao, ali do kraja, onako full, kako se to kaže. U samo nekoliko sekundi ispalio je seriju snažnih udaraca, pravu kanonadu koja je Hrgovića prisilila na povlačenje uz konopce. Publika je u tom trenutku bila na nogama, jer je izgledalo kao da bi hrvatski boksač mogao završiti u ozbiljnim problemima. Filip se ljuljao, udarci su ga bacali lijevo - desno, bio je u nokdaunu...

Unatoč silovitom pritisku, Hrgović je ostao na nogama i preživio najteži trenutak borbe. Zvono je označilo kraj runde, a time i spasilo Hrgovića od mogućeg nokauta. U nastavku dvoboja uspio je vratiti kontrolu i na kraju slaviti jednoglasnom odlukom sudaca.

Ova dramatična sekvenca ostat će zapamćena kao ključni trenutak meča – trenutak kada je Adeleye pokazao nevjerojatnu borbenost, a Hrgović dokazao izdržljivost i čelične živce. Hvala dragom Bogu, preživio je, ostao na nogama, pokazao nevjerojatnu čvrstoću i bradu. OVDJE pogledajte tu škakljivu situaciju za našeg Filipa Hrgovića.

