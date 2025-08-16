[18+]: Hrgovićev meč zamalo prekinut zbog stravične ozljede! Prizor nije za slabije

Filip Hrgović je u dvoboju protiv Davida Adeleyea doživio ozbiljan problem već nakon druge runde, problem koji ga sad već prati treći meč i to će morati riješiti, pronaći način da mu se više ne događa ili da mu se događa u manjem obujmu. Dakle, hrvatski boksač zadobio je u subotu navečeru Rijadu, u meču teške divizije prema WBO federaciji, posjekotinu iznad desnog oka, na istom mjestu gdje je bio ozlijeđen i u borbi s Danielom Duboisom prošle godine.

Krvarenje je bilo toliko izraženo da je liječnik uz ring morao intervenirati i procijeniti može li Hrgović nastaviti. Postojala je realna mogućnost prekida borbe, no liječnik je ipak dopustio nastavak...

Hrgović je unatoč ozljedi izdržao svih deset rundi i slavio jednoglasnom odlukom sudaca, a posjekotina je ostala podsjetnik koliko brzo jedan detalj može promijeniti tijek borbe.

