Hrgović oduševio na intervjuu uoči spektakla u Rijadu, spominjao Šukera i Mandžukića

JEDAN ČLAN, JEDAN GLAS /
Zajec: 'Dinamo je klub svih svojih članova, a to više neće biti samo naš osjećaj, to će biti naš Statut'
U subotu u Rijadu u ring ponovno ulazi najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović. U 20. profesionalnom meču, čeka ga 28-godišnji britanski nokauter Dejvid Adeley. Hrga je uvjeren u pobjedu i toliko opušten da je prvo zakasnio na konferenciju za medije a onda dao zabavan intervju u kojem je pričao o - Davoru Šukeru.
Što je rekao Filip i u kakvom je izdanju došao na presicu pogledajte u prilogu Marka Vargeka.