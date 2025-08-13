Hrgović oduševio na intervjuu uoči spektakla u Rijadu, spominjao Šukera i Mandžukića

KAKAV KRALJ /

U subotu u Rijadu u ring ponovno ulazi najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović. U 20. profesionalnom meču, čeka ga 28-godišnji britanski nokauter Dejvid Adeley. Hrga je uvjeren u pobjedu i toliko opušten da je prvo zakasnio na konferenciju za medije a onda dao zabavan intervju u kojem je pričao o - Davoru Šukeru.

Što je rekao Filip i u kakvom je izdanju došao na presicu pogledajte u prilogu Marka Vargeka.