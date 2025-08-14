Bomba iz svijeta MMA: Nedavno je osuđen za silovanje, ali McGregor se vraća u UFC

Conor McGregor korak je bliže povratku u UFC, a to bi se moglo dogoditi ni više ni manje nego u Bijeloj kući.

Naime, UFC sprema spektakularni event u Bijeloj kući za 250. godišnjicu američke neovisnosti sljedeće godine. McGregor se nije borio u UFC-u od 2021. Od tada se McGregor bacio u političke vode, želio se kandidirati za predsjednika Irske, a javno je podržavao i američkog predsjednika Donalda Trumpa.

McGregor je osuđen za silovanje

Povratak je najavio poslovni partner David Feldman predsjednika McGregorove promocijske kuće BKFC. „Rekao mi je osobno“, rekao je Feldman. „Šapnuo mi je na uho, rekao je: 'U testnoj sam skupini.' Rekao je: 'Spremam se za povratak. Borit ću se na tom velikom cardu, a onda ću imati još jednu borbu i onda možemo razgovarati", navodne su McGregorove riječi.

S obzirom na prijateljstvo Trumpa, Dane Whitea i McGregora, povratak zvuči realno, ali McGregor ima svoje borbe i sa zakonom. Porota građanskog suda nedavno je utvrdila da je 2018. Conor silovao ženu u Dublinu. McGregor, koji je porekao tvrdnju da je "brutalno silovao i pretukao" ženu, rekao je da će se žaliti na presudu, koja ga je obvezala da plati više od 200.000 funti odštete.

