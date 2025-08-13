Napokon otkriveno zašto nikada nećemo vidjeti borbu Jonesa i Aspinalla

Fanovi MMA dugo su ičekivali meč između Jona Jonesa i Toma Aspinalla kojom bi se odlučio apsolutni prvak teške kategorije UFC-a, ali do nje nikada nije došlo. Podsjetimo, Aspinall je u Jonesovom odsudstvu osvojio titulu privremenog prvaka te zaslužio pravo da se bori s 'pravim' pravkom (Jonesom) za pojas. Amerikanac je tu borbu dugo izbjegavao da bi se na kraju umirovio, a borbu nikada nismo vidjeli. Sada je poznato i zašto.

Sve je gostujući u Impaulsive Podcastu otkrio Ariel Helwani, najpouzdaniji MMA novinar. "Mislim da se Jones nije htio boriti protiv Aspinalla. Zašto je zavlačio cjelokupnu situaciju sve do šestog mjeseca, kada je znao da se ne želi boriti. On je UFC-u postavio uvjet da će se boriti za 30 milijuna dolara. Smatram da on to zaslužuje, ali Jones nije vjerovao da će UFC pristati na tu ponudu. Međutim, iz UFC-a su pristali. Mislim da su Saudijci bili umiješani u priču, "krupne ribe" su bile upletene. Jones je pristao boriti se, ali 2-3 dana kasnije, rekao je kako ipak ne pristaje i povlači se" - rekao je.

Foto: Profimedia

Također kaže i kako smatra da je Jones nešto slično napravio i ranije s još jednim od najiščekivanijih mečeva svih vremena: "Zato je Dana White rekao da mu je Jones dao riječ, a zatim ju je povukao. Mislim da se Jones nadao kako UFC neće prihvatiti njegovu cifru i da će onda reći kako je pokušao, ali nije dobio novac koji traži. To se dogodilo i 2020. godine s borbom protiv Francisa Ngannoua. On je tražio ogromnu cifru, UFC je odbio i do borbe nije došlo. Ovaj put su prihvatili, ali Jones je odbio" - završio je.

Foto: Profimedia

Helwani je tako praktički samo potvrdio mišljenje mnogih zaljubljenika u borilački sport koji smatraju da je Jones samo izbjegavao Aspinalla i nikada mu nije bio spreman dati borbu. Njegovim umirovljenjem, Britanac je automatski promaknut u apsolutnog prvaka,

