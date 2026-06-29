Hrvatska prošla skupinu, Iran nakon 'namještanja' nije

Polovica godine je iza nas, a Net.hr vam donosi još jedan Vikend retrovizor, specijal koji vam donosi sve najbitnije sportske događaje proteklog vikenda.

Ovoga puta glavni je događaj onaj koji vjerujemo da nitko nije propustio, ali ga se svakako mora spomenuti. Pobjeda je to Hrvatske protiv Gane u ključnoj utakmici za prolazak skupine na Svjetskom prvenstvu. Do pobjede su "Vatreni" stigli pogocima Nikole Vlašića i Petra Sučića, a ona nas je odvela u šesnaestinu finala, gdje će naša reprezentacija igrati protiv portugalske.

U subotu je, osim te utakmice, odigrano još pet utakmica Mundijala. Španjolska je pobijedila Urugvaj (1-0), Zelenortski Otoci remizirali su sa Saudijskom Arabijom (0-0), a Iran s Egiptom (1-1). Belgija je pak svladala Novi Zeland (5-1), dok je Engleska slavila protiv Paname (2-0), čime je zauzela prvo mjesto u skupini L, u kojoj se nalazi i Hrvatska.

Za ljubitelje nogometa nedjelja je također bila obilježena Svjetskim prvenstvom, i to krajem grupne faze i početkom "onog pravog Svjetskog prvenstva". Najprije je DR Kongo pobjedom 3-1 nad Uzbekistanom osigurao prolazak skupine, da bi onda Kolumbija i Portugal remijem bez pogodaka odlučili tko ide na Hrvatsku. Do kraja kola svoje su utakmice odigrali i Argentina i Jordan (3-1) te Alžir i Austrija (3-3), čija je utakmica obilježena velikim skandalom.

Njome je također završena grupna faza natjecanja te je započela nokaut-faza, koju su u Inglewoodu u Kaliforniji otvorile Južnoafrička Republika i Kanada (0-1).

Uzbudljivo je bilo i u svijetu Formule 1, gdje je nakon ludog vikenda s mnoštvom prevrtanja pobjedu na Velikoj nagradi Austrije odnio George Russell. Britancu je u tom podvigu zasigurno pomogla startna pozicija, koju umalo nije ni imao zbog žute zastavice na samom kraju kvalifikacija dan ranije.

Ako se vratimo malo nogometu, možemo reći kako su na pripremama Rijeka i Hajduk pobijedili u svojim utakmicama. U dvoboju doprvaka Hrvatske i Ukrajine Hajduk je slavio protiv LNZ Čerkasija (1-0), dok je Rijeka u povratničkom (neslužbenom) debiju Matjaža Keka slavila protiv Brava (2-1). Također je odigrana i prijateljska utakmica između Varaždina i Lokomotive, u kojoj je rezultatom 2-1 slavila momčad iz Zagreba.

Konačno, održan je i Zuffa Boxing 08, u kojem je Jose Valenzuela slavio u revanšu protiv Edwina De Los Santosa. Osim te borbe, na main cardu bila je i ona Omara Trinidada, koji je slavio protiv Jerwina Ancajasa, te Caina Sandovala, koji je slavio protiv Branduna Leeja.