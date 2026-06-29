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Ma je li ovo moguće? Alžirska zvijezda slučajno 'priznala' namještanje: Pogledajte što je rekao

Ma je li ovo moguće? Alžirska zvijezda slučajno 'priznala' namještanje: Pogledajte što je rekao
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Foto: JUAN MABROMATA/AFP/Profimedia

Austrija je ipak u šestoj minuti sudačke nadoknade stigla do izjednačenja

29.6.2026.
8:30
Sportski.net
JUAN MABROMATA/AFP/Profimedia
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Kapetan Alžira Riyad Mahrez priznao je kako se nije osjećao ugodno nakon pogotka kojim je u 93. minuti svojoj reprezentaciji donio vodstvo 3:2 protiv Austrije. Gol je nakratko ugrozio prolazak Austrijanaca, iako je obje momčadi do tada zadovoljavao remi na Svjetskom prvenstvu.

Pogotku je prethodilo višeminutno dodavanje Alžiraca bez ozbiljnog pritiska suparnika, zbog čega je slavlje nakon gola bilo prilično suzdržano.

Iskreno, bilo je malo neugodno. Ali kada lopta dođe pred gol, moja je dužnost pokušati zabiti. Moram poštovati nogomet. Najvažnije je da smo se na kraju obje reprezentacije plasirale dalje, rekao je 35-godišnji Mahrez.

Austrija je ipak u šestoj minuti sudačke nadoknade stigla do izjednačenja. Saša Kalajdžić zabio je glavom za 3:3 i osigurao svojoj momčadi drugo mjesto u skupini. Nakon pogotka došlo je i do tenzija uz aut-liniju, pa je izbornik Ralf Rangnick morao smirivati Marka Arnautovića, koji je burno reagirao prema alžirskoj klupi.

Austrija će u šesnaestini finala igrati protiv Španjolske, dok Alžir očekuje dvoboj sa Švicarskom. Remi je ujedno značio kraj natjecanja za Iran, kojemu je za prolazak trebala pobjeda jedne od ove dvije reprezentacije.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Riyad MahrezAlžirAustrija
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