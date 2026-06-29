Objavljena velika simulacija SP-a: Evo kakve su šanse Hrvatske i BiH za naslov prvaka

Platforma Football Meets Data, specijalizirana za nogometnu statistiku i analitiku, objavila je nove projekcije za završnicu Svjetskog prvenstva. Na temelju matematičkog modela procijenjene su šanse svih reprezentacija za osvajanje naslova, a među favoritima se očekivano nalaze najveće svjetske nogometne sile.

Prema simulaciji, najveće izglede za osvajanje svjetskog naslova ima Francuska, kojoj model daje 17,2 posto vjerojatnosti za osvajanje trofeja. Vrlo blizu je i branitelj naslova Argentina s procijenjenih 15,8 posto.

Među glavnim kandidatima za naslov nalaze se još Španjolska (12,9 posto), Engleska (11,8 posto) i Brazil (7,6 posto), dok su Nizozemska (5,7 posto), Portugal (3,8 posto) i Njemačka (3,5 posto) prema ovoj analizi korak iza vodećih favorita.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine, s druge strane, prema statističkom modelu ima tek simbolične izglede za osvajanje Svjetskog prvenstva. Simulator joj daje 0,1 posto šansi, čime se nalazi pri samom dnu poretka.

Isti postotak dijele Australija i Paragvaj, dok su iza Bosne i Hercegovine još samo Zelenortska Republika s 0,03 posto te Demokratska Republika Kongo s 0,02 posto izgleda za naslov.

Od reprezentacija iz regije na popisu se nalazi i Hrvatska, kojoj Football Meets Data daje znatno veće izglede. Vatreni su svrstani u treći krug kandidata za naslov, uz procijenjenih 1,9 posto šansi za osvajanje svjetskog zlata.