SPEKTAKL NEĆE IZOSTATI /

Ponovno zaiskrilo među trenerima: Evo što vas očekuje u petoj epizodi Fight of Nations™ - Put do pobjede

Ovog petka u ponoć na platformu Voyo stiže nova, peta, epizoda druge sezone hit reality-showa Fight of Nations™: Put do pobjede. Nakon što je gledatelje u prošloj epizodi oduševila pojava Mirka 'Cro Copa' Filipovića u kući, uzbuđenja svakako neće nedostajati ni u novoj epizodi u kojoj je ponovno zaiskrilo između trenera Aleksandra 'Jokera' Ilića i Mirana 'Slo Rockyja' Fabjana, a što vas još očekuje pogledajte u videu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
13.8.2025.
10:10
Sportski.net
Fight Of Nations™ - Put Do PobjedeAleksandar IlicMiran Fabjan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx