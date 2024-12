Možete početi s pečenjem! Božićni kolači koji mogu stajati, a možete ih i zamrznuti

Ljepota blagdana nije samo u borovima i ukrasima. Raznorazne slastice peku se i spremaju na Božić, no mnogi se za blagdane pripremaju već početkom prosinca. Iako je svježe svakako bolje, kod nekih kolača što duže stoje, to su finiji. Također, mnogi suhi kolači koji mogu dugo stajati ujedno se mogu i zamrznuti i tako im se još više produži rok trajanja.

Koliko mogu stajati božićni kolači?

Suhi kolačići poput vanilin-kiflica, medenjaka, linzera i paprenjaka mogu se čuvati u zamrzivaču do tri mjeseca. Njihova tekstura i okus ostat će nepromijenjeni ako su pravilno zamotani i zaštićeni od zraka. Kolači s nadjevom ili kremom, poput mađarice, žarbo kocki, makovnjače i medene pite, mogu izdržati u zamrzivaču do dva mjeseca. Iako će zadržati okus, kreme i nadjevi mogu izgubiti dio svoje teksture ako se zamrzavaju dulje od preporučenog razdoblja. Kolači od bogatog tijesta, poput tradicionalnog stollena, mogu se čuvati zamrznuti čak do šest mjeseci. Kombinacija maslaca i šećera u prahu u ovom kolaču pomaže mu da dugo zadrži svježinu i bogatstvo okusa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pexels

Ako planirate zamrznuti božićne kolače, slijedite ove jednostavne, ali važne korake kako biste sačuvali njihovu svježinu i okus:

Prije zamrzavanja, kolače uvijek potpuno ohladite. Nikada ne zamrzavajte još tople kolače, jer to može utjecati na njihovu teksturu.

Za zaštitu od isušivanja koristite prozirnu foliju, papir za pečenje ili hermetičke vrećice. Pakiranjem u odgovarajuću ambalažu osiguravate da kolači ostanu mekani ili hrskavi, ovisno o vrsti.

Razmislite o zamrzavanju kolača u manjim porcijama. Tako ćete svaki put odmrznuti samo onu količinu koja vam je potrebna, bez nepotrebnog izlaganja ostatka kolača promjenama temperature.

Obavezno označite svaki paketić datumom zamrzavanja. To će vam pomoći da pratite koliko dugo su kolači u zamrzivaču i koristite ih unutar preporučenog roka (najbolje do tri mjeseca).

Za najbolje rezultate, odmrzavajte kolače postepeno, u hladnjaku, kako bi zadržali svoju teksturu i bogatstvo okusa. Suhi kolači, poput vanilin kiflica i medenjaka, mogu se odmrzavati i na sobnoj temperaturi za brži povratak u izvornu formu.

Božićni kolači koji mogu stajati

Duljina trajanja božićnih kolača ovisi o nekoliko čimbenika. Jesu li suhi od prhkog tijesta ili su kremastiji? Imaju li nadjev ili su punjeni voćem? Kolači na ovom popisu mogu stajati minimalno tjedan dana, ali detaljnije o svakom pročitajte ispod.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vanilin-kiflice bez glutena

Što je blagdanski stol bez vanilin-kiflica? Ljepota kod ovih slatkih zalogajčića je u tome što, uz dobar recept, ne treba dugo da se pripreme, a mogu dugo stajati. U hermetički zatvorenim limenim kutijama, poput klasičnih kutija za kekse, vanilin-kiflice mogu trajati do tri tjedna. Ako ih želite zamrznuti, vanilin-kiflice to odlično podnose. Zamotajte ih u slojeve papira za pečenje i stavite u vrećicu za zamrzavanje. Odmrzavajte ih na sobnoj temperaturi.

Starinske šape

Ovi suhi keksi mogu dugo stajati, a također voli skladištenje u limenim kutijama. Htjet ćete staviti i papir za pečenje između slojeva i tako pohranjene šape ostat će svježe tri do četiri tjedna. Za zamrzavanje je postupak sličan kao kod vanilin-kiflica. Zamrznite ih već pečene, u hermetičkim vrećicama. Odmrzavajte u kutiji na sobnoj temperaturi kako bi ostale hrskave.

Makovnjača

I neke savijače mogu stajati duže nego što mislite, tako da imate savršen razlog da pečete na veliko. Makovnjača, pravilno pohranjena, može stajati tjedan dana. Čuvajte je umotanu u prozirnu foliju i pohranite u hladnjak. Za zamrzavanja ju zamotajte čvrsto u foliju, a zatim stavite u vrećicu za zamrzavanje. Odmrzavajte postepeno u hladnjaku.

Orahnjača

Još jedna savijača koja može duže vremena stajati punjena je svima omiljenim orasima. Orahnjaču je najbolje čuvati na hladnom i suhom mjestu na sobnoj temperaturi, gdje može trajati do 5 dana. Ako se drži u hladnjaku, svježina se može produžiti do 7 dana. Ako želite zamrznuti orahnjaču, to možete napraviti idealno kao cijeli komad ili u već izrezanim kriškama. Zamotajte je u papir za pečenje, a zatim stavite u hermetičku vrećicu ili posudu. Odmrzavajte je postepeno, najbolje u hladnjaku preko noći, kako bi zadržala vlažnost i teksturu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mađarica

Još jedan blagdanski klasik, mađarica je mnogima favorit među kremastim božićnim kolačima. Mađarica voli stajati u hladnjaku, dobro pokrivena i tako može ostati do 10 dana. Ako slažete više komada, odvojite slojeve papirom za pečenje. Za zamrzavanje, prvo razrežite mađaricu na kocke, a zatim ih zamotajte pojedinačno u foliju. Tako zamotane komade stavite u plastičnu posudu, a odmrzavajte u hladnjaku.

Medenjaci

Mali, slatki i medeni, ovi kolačići također mogu dugo stajati u limenim ili staklenim posudama za kekse. Ako ih držite na hladnom i suhom mjestu, medenjaci će vam ostati svježi do četiri tjedna. Što se tiče zamrzavanja, razdvojite ih papirom za pečenje i zamrzavajte u slojevima. Kad ste spremni izvaditi ih van, odmrzavajte na sobnoj temperaturi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Žarbo kocke

Ovaj kremasti kolač će ostati svjež ako ga držite u hladnjaku, u hermetički zatvorenoj posudi. Žarbo kocke u tim uvjetima će izdržati do 10 dana. Za zamrzavanje je također jednostavan postupak. Narezane kocke zamotajte pojedinačno u foliju i stavite u vrećicu za zamrzavanje. Odmrzavajte u hladnjaku ili na sobnoj temperaturi.

Stollen

Božićni kruh, poput klasičnog kruha, može dugo stajati u pravilnim uvjetima. Umotan u foliju i pohranjen u hladnjaku ili na hladnom mjestu, može stajati do mjesec dana. Šećer u prahu na površini pomaže u očuvanju svježine. Kad ste spremni za zamrzavanje, zamotajte stollen čvrsto u aluminijsku foliju i stavite u vrećicu za zamrzavanje. Odmrzavajte postepeno u hladnjaku.

Medena pita

Medena pita je božićni klasik kojeg je šteta ne peći u velikim količinama. Mnogi ju vole, no često zna ostati. U hladnjaku, dobro zamotana, medena pita može trajati do 10 dana. Odvojite slojeve papirom za pečenje. Ako ćete medenu pitu zamrznuti, razmislite koliko ćete htjeti jesti kad ju budete odmrzavali. Zamrznite cijeli kolač ili pojedinačne kriške, svaki sloj zamotan u foliju. Odmrzavajte u hladnjaku.

Božićni paprenjaci

Paprenjaci mogu stajati do četiri tjedna u pravilnim uvjetima. Kad se ohlade nakon pečenja, pohranite ih u limene kutije s papirom za pečenje između slojeva. Paprenjaci se mogu i zamrznuti nakon pečenja. Zamrzavajte ih u vrećicama, u slojevima s papirom za pečenje između, a odmrzavajte na sobnoj temperaturi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Linzeri

Popularni linzeri mogu stajati do tri tjedna ako ih držite u limenim kutijama odvojenim papirom za pečenje. Prije nego što ih počnete skladištiti, pustite ih da odstoje i da se punjenje pravilno sjedini s gornjim i donjim slojem keksa. Ako ih želite zamrzavati, ne smiju imati punjenje. Zamrznite ih pečene i bez punjenja u hermetičkim vrećicama. Odmrzavajte na sobnoj temperaturi i dodajte punjenje neposredno prije posluživanja.

POGLEDAJTE VIDEO: U Meksiku marš medenjaka, u Njemačkoj najružnije drvce: Ovako je Advent počeo diljem svijeta