Zbog nje je zaboravio bivše, a sve je započelo na Zrću: Ovako su se upoznali Franka i Ćorluka

Nakon što je Zlatko Dalić (59) napustio klupu hrvatske reprezentacije, među kandidatima za novog izbornika sve se češće spominje Vedran Ćorluka (40). Dok javnost iščekuje rasplet, bivšem Vatrenom najveća je podrška supruga Franka Batelić (34), s kojom će uskoro proslaviti osmu godišnjicu braka. Prije nego što je upoznao pjevačicu, Ćorluka je ljubio nekoliko poznatih Hrvatica, no otkako je 2012. godine na Zrću upoznao Franku, sve bivše ostale su samo dio prošlosti. U našoj galeriji prisjetite se njihove ljubavne priče koja traje već više od desetljeća.