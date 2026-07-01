Franka Batelić oduševila objavom fotografija iz Amerike: Spoj umjetnosti i navijačkog ponosa

Naša poznata pjevačica Franka Batelić (34) podijelila je na Instagramu intimni uvid u svoju sjevernoameričku avanturu. Kroz bogatu galeriju fotografija, sažetu pod jednostavnim naslovom "sve radosti nekoliko dana u Sjevernoj Americi", otkrila je kako izgleda njezino putovanje ispunjeno umjetnošću, opuštanjem i vatrenom podrškom suprugu Vedranu Ćorluki i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu 2026.

Od New Yorka do Toronta

Kroz seriju fotografija Franka je svoje pratitelje provela energičnim ulicama New Yorka i Toronta. Njezino putovanje nije bilo samo turističko, već i duboko kulturno iskustvo. U Velikoj Jabuci posjetila je prestižni Muzej američke umjetnosti Whitney, gdje se zadržala ispred kultnog djela "Hollywood Africans" slikara Jean-Michela Basquiata. Svoju ljubav prema sceni nastavila je njegovati i na Broadwayu, pozirajući ispred kazališta u kojem se prikazuje novi mjuzikl "The Great Gatsby". Između posjeta muzejima, pronašla je vremena i za uživanje u gastronomskoj ponudi grada. Uz ove kulturne izlete, pjevačica je podijelila i nekoliko osobnih trenutaka, poput onog s maskom za lice u hotelskoj sobi, pokazujući i onu ležerniju, svakodnevnu stranu putovanja.

U bojama Hrvatske za Vatrene

Ipak, glavni razlog Frankinog boravka u Sjevernoj Americi je Svjetsko prvenstvo u nogometu, gdje pruža podršku suprugu Vedranu Ćorluki (40), pomoćnom treneru Vatrenih. Njezina strast prema nogometu vidljiva je na nizu fotografija iz Toronta. Odjevena u prepoznatljivi hrvatski dres, pozira sama, s prijateljima i navijačima, a posebnu je simpatiju javnosti izazvala fotografija na kojoj srdačno pozira s navijačima Gane. Frankina objava stigla je u savršenom trenutku, samo dan prije odlučujuće utakmice protiv Portugala, koja se igra 2. srpnja u Torontu. Da je atmosfera među navijačima na vrhuncu, svjedoči i simpatična poruka na jednoj od fotografija upućena prijateljici: "moraš u Toronto, ne gubimo kad si na tekmi!". Njezina predanost i energija oduševile su pratitelje, što potvrđuju i brojni komentari podrške, među kojima se ističe onaj "Žena, majka, kraljica".