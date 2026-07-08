Biste li je prepoznali? Kći Ume Thurman i Ethana Hawkea izrasla je u pravu ljepoticu

Maya Hawke, kći holivudskih ikona Ume Thurman (56) i Ethana Hawkea, slavi 28. rođendan, a iza nje je već karijera koja je odavno nadrasla etiketu “kćeri slavnih roditelja”. Svjetsku slavu donijela joj je uloga Robin Buckley u Netflixovoj hit-seriji “Stranger Things”, a publika ju je gledala i u BBC-jevoj adaptaciji “Malih žena”, Tarantinovu filmu “Bilo jednom u Hollywoodu”, filmu “Wildcat”, koji je snimila s ocem, te “The Kill Room”, u kojem je glumila uz majku.

Osim glume, Maya gradi i glazbenu karijeru, a poznata je po iskrenim istupima o privilegijama, tjeskobi, disleksiji i odrastanju pod svjetlima reflektora. U filmu “Izvrnuto obrnuto 2” posudila je glas Anksioznosti, emociji s kojom se mnogi mogu poistovjetiti. Privatno je udana za kantautora Christiana Leeja Hutsona, s kojim je povezuje i ljubav prema glazbi.