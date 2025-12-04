Misteriozna ljepotica ukrala pažnju na crvenom tepihu: Mnogi su tek kasnije shvatili tko je ona

Na premijeri posljednje sezone serije "Stranger Things", sve su oči bile uprte u Mayu Hawke (27). Američka glumica zasjala je na crvenom tepihu u elegantnom izdanju, ponosno pokazavši svoju besprijekornu figuru i široki osmijeh – onaj isti po kojem je poznata njezina majka, legendarna Uma Thurman (55).

Maya, koja se seriji pridružila tek u trećoj sezoni, u ulozi Robin Buckley, brzo je osvojila srca gledatelja zahvaljujući svojoj karizmi, duhovitosti i šarmu. Iako nije bila dio originalne postave, danas je jedan od najprepoznatljivijih likova popularne serije.

Kći holivudskih zvijezda Ume Thurman i Ethana Hawkea (55), Maya je odrasla okružena svijetom filma, no unatoč slavnim roditeljima, svoj je put gradila vlastitim talentom i trudom. Rođena je 8. srpnja 1998. godine u New Yorku, a prve glumačke korake napravila je 2017. godine u BBC-jevoj adaptaciji romana "Mala žena" (Little Women), u kojoj je tumačila lik Jo March.

Osim glumom kći Ume Thurman i Ethana Hawkea bavi se i glazbom

Pravu svjetsku prepoznatljivost stekla je 2019. godine zahvaljujući ulozi u "Stranger Thingsu", a iste godine pojavila se i u filmu "Once Upon a Time in Hollywood" redatelja Quentina Tarantina – dugogodišnjeg suradnika njezine majke.

Osim glumom, Maya se bavi i glazbom. Izdala je nekoliko singlova te dva studijska albuma, a poznata je po svom prepoznatljivom indie zvuku i emotivnim tekstovima.

Na premijeri posljednje sezone serije, Maya je još jednom potvrdila da je itekako dostojna nasljednica holivudske loze Thurman-Hawke. Svojim prirodnim izgledom, jednostavnošću i osmijehom kojim zrači, ponovno je oduševila obožavatelje i fotografe.

