Vlak uništio kombi, vozač samim čudom ostao neokrznut! Policija objavila zapanjujuću snimku

Vozač kombija samim čudom preživio je sudar s vlakom na željezničko-cestovnom prijelazu nedaleko Krakowa u Poljskoj, a internetom se širi zapanjujuća snimka nesreće koju je namjerno objavila policija.

Iako je zvučna signalizacija bila upaljena, vozač Opelovog kombija stisnuo je gas i u posljednji trenutak pokušao prijeći prugu. Procjena mu nije bila dobra te su se rampe s obje strane prijelaza spustile i zarobile ga na tračnicama, piše The Sun u četvrtak.

Očajničkim manevrima pokušao se izvući iz dramatične situacije, ali prostor je bio preuzak. Ipak, uspio je dio vozila maknuti s pruge svega nekoliko sekundi prije naleta vlaka.

Vozača neokrznut!

Sudar je bio silovit. Vlak je bok kombija pretvorio u krhotine i potpuno otkinuo stražnji dio, a ostaci vozila letjeli su po prijelazu. Čistom srećom vozač je ne samo preživio, nego ostao netaknut! Policija je dodala da ozlijeđenih nije bilo ni u vlaku.

Ističu da su namjerno objavili snimku kako bi podsjetili vozače na opasnosti koje vrebaju na željezničko-cestovnim prijelazima. "Nepoštivanje ovih pravila može rezultirati tragičnom nesrećom. Vlak se može pojaviti u bilo kojem trenutku - ovo nije mjesto za riskiranje", opominje policija.

