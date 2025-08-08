BRUTALAN SUDAR /

Vlak uništio kombi, vozač samim čudom ostao neokrznut! Policija objavila zapanjujuću snimku

Vlak uništio kombi, vozač samim čudom ostao neokrznut! Policija objavila zapanjujuću snimku
Foto: Malopolska Police

Vlak je bok kombija pretvorio u krhotine i potpuno otkinuo stražnji dio, a ostaci vozila letjeli su po prijelazu

8.8.2025.
21:56
Erik Sečić
Malopolska Police
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Vozač kombija samim čudom preživio je sudar s vlakom na željezničko-cestovnom prijelazu nedaleko Krakowa u Poljskoj, a internetom se širi zapanjujuća snimka nesreće koju je namjerno objavila policija. 

Iako je zvučna signalizacija bila upaljena, vozač Opelovog kombija stisnuo je gas i u posljednji trenutak pokušao prijeći prugu. Procjena mu nije bila dobra te su se rampe s obje strane prijelaza spustile i zarobile ga na tračnicama, piše The Sun u četvrtak. 

Očajničkim manevrima pokušao se izvući iz dramatične situacije, ali prostor je bio preuzak. Ipak, uspio je dio vozila maknuti s pruge svega nekoliko sekundi prije naleta vlaka. 

Vozača neokrznut! 

Sudar je bio silovit. Vlak je bok kombija pretvorio u krhotine i potpuno otkinuo stražnji dio, a ostaci vozila letjeli su po prijelazu. Čistom srećom vozač je ne samo preživio, nego ostao netaknut! Policija je dodala da ozlijeđenih nije bilo ni u vlaku. 

Ističu da su namjerno objavili snimku kako bi podsjetili vozače na opasnosti koje vrebaju na željezničko-cestovnim prijelazima. "Nepoštivanje ovih pravila može rezultirati tragičnom nesrećom. Vlak se može pojaviti u bilo kojem trenutku - ovo nije mjesto za riskiranje", opominje policija. 

POGLEDAJTE VIDEO: Otkriven uzrok katastrofalne nesreće vlaka u kojoj su poginule tri osobe, a ozlijeđena 41

PoljskaVlakKombi
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRUTALAN SUDAR /
Vlak uništio kombi, vozač samim čudom ostao neokrznut! Policija objavila zapanjujuću snimku