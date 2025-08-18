'TRUMP IMA TU SNAGU' /

Uoči povijesnog sastanka, Zelenski u SAD-u odradio još jedan razgovor

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se s američkim posebnim izaslanikom Keithom Kelloggom uoči razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i europskim čelnicima u Bijeloj kući, javlja CNN.

"Razgovarali smo o situaciji na bojnom polju i našim snažnim diplomatskim sposobnostima - Ukrajine i cijele Europe zajedno s Amerikom. Rusija se može prisiliti na mir samo snagom, a predsjednik Trump ima tu snagu. Moramo učiniti sve kako treba da se mir dogodi“, rekao je Zelenski u objavi na X-u nakon sastanka s Kelloggom.

18.8.2025.
17:36
danas.hr
Volodimir ZelenskiSadSastanak
