Trump ponudio Ukrajini jamstva kao u članku 5. NATO-a, evo što to znači: 'Putin je pristao'

Sjedinjene Američke Države su u subotu Ukrajini ponudile sigurnosna jamstva slična onome iz članka 5. NATO-a, ali bez formalnog pristupanja Sjevernoatlantskom savezu, objavili su diplomatski izvori.

"Kao jednu od sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, američka strana je ponudila garanciju tipa članka 5, izvan NATO-a, uz prethodni pristanak (Vladimira) Putina", istaknuo je izvor.

Dodao je da je Trump iznio ponudu u telefonskom razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i da je ponovljena kasnije u nastavku tog poziva s europskim liderima.

Izvor je rekao da pojedinosti o tome kakva će biti američka uloga još nisu poznati.

Što to znači?

Prema članku 5, napad na jednu od 32 članice smatra se napadom na cijeli NATO.

"Treba nam dugoročna sigurnost koja uključuje i Europu i SAD", napisao je Zelenski na X-u nakon telefonskog razgovora. Istaknuo je da o teritorijalnim pitanjima može odlučivati samo Ukrajina.

Talijanska premijerka Giorgia Meloni potvrdila je u subotu da su Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku na Aljasci u petak razgovarali o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.

"Ključna točka su sigurnosna jamstva koja bi spriječila ruske invazije u budućnosti i to je najzanimljiviji dio razgovora u Anchorageu," rekla je Meloni u priopćenju.

Dodala je da je Trump iznio raniji talijanski prijedlog o sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu "inspiriranima člankom 5 NATO-a".

Britanski premijer Keir Starmer pozdravio je spremnost SAD-a da pruži sigurnosne garancije za Ukrajinu u sklopu bilo kojeg dogovora o okončanju rata.

"To je važan napredak i bit će ključno u odvraćanju Putina", istaknuo je Starmer.

