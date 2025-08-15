Široki osmijesi, prijateljski stav: Pogledajte veseli susret Putina i Trumpa

Čim je Donald Trump izašao iz zrakoplova, na pisti ga je dočekao dobro raspoloženi Vladimir Putin. Dvojica čelnika dugo su se rukovala, uz široke osmijehe i kratke riječi dobrodošlice. Od početka je vladala prijateljska atmosfera, bez ikakvih znakova napetosti. Prema diplomatskim izvorima, u Aljasci će provesti ukupno šest sati zajedno, što uključuje sastanak, a moguće i radni ručak.

Sjedinjene Američke Države i Rusija tako ulaze u ključnu fazu pregovora o okončanju rata u Ukrajini, dok se predsjednici Trump i Putin sastaju na Aljasci. Ovo je njihov prvi susret nakon šest godina, no potvrđeno je da se neće sastati “jedan na jedan”.

Summit, koji dolazi nakon mjeseci eskalacija i promjena u retorici, mogao bi odrediti budući smjer sigurnosne arhitekture Europe, ali i otvoriti prostor za dogovor koji bi uključivao teritorijalne ustupke – scenarij koji izaziva zabrinutost u Kijevu i među zapadnim saveznicima.

Prema više izvora, Donjeck je Putinov ultimatum i mogao bi biti glavna točka prijepora te prepreka postizanju mira.

U fotogaleriji pogledajte trenutke srdačnog susreta Trumpa i Putina na Aljasci uoči povijesnog summita.