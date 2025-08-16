Pronađeni povjerljivi dokumenti iz hotela na Aljasci, procurio i jelovnik za Putina i Trumpa? 'Ručak je naprasno otkazan'

Navodni dokumenti s oznakama američkog State Departmenta pronađeni u petak ujutro u poslovnom centru hotela na Aljasci otkrili su ranije neobjavljene i potencijalno osjetljive detalje o sastanku američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina u Anchorageu.

Papiri koji, čini se, pripadaju američkim djelatnicima s točnim lokacijama i vremenom sastanka te telefonskim brojevima vladinih dužnosnika, pronađeni su u javnom hotelskom printeru, piše portal NPR, koji je objavio fotografije spomenutih dokumenata i koje možete pogledati OVDJE.

Spominje se i Trumpov poklon Putinu

Na prvoj stranici ispisan je slijed sastanka u petak, uključujući konkretna imena prostorija unutar baze u Anchorageu u kojima se održao. Osim toga, otkriveno je da je Trump ruskom kolegi namjeravao dati svečani poklon.

"POTUS (američki predsjednik, op.a.) predsjedniku Putinu - Američki ćelavi orao, kip za stolom", stoji u dokumentu.

Na idućim stranicama navedena su imena i brojevi telefona triju američkih službenika, kao i imena 13 američkih i ruskih državnih čelnika. Popis je uključivao i fonetske izgovore ruskih imena koja se očekuju na samit, uključujući i Putinovo prezime ispisano kao "gospodin predsjednik POO-tihn".

Na stranicama šest i sedam opisano kako će se poslužiti ručak i za koga. Sudeći po jelovniku, ručak je trebao biti u "čast njegove ekscelencije Vladimira Putina" u tri slijeda.

Nakon zelene salate s preljevom od šampanjca, čelnici bi birali između filet mignona ili "Halibut Olympie", dok bi za desert bio poslužen creme brulee. Halibut Olympia je, inače, popularno aljaško jelo od bijele ribe pečene s kremastim umakom i krušnim mrvicama te karameliziranim lukom.

Meni za 'otkazani ručak'

Na internetu je također počeo kružiti navodni jelovnik, koji prikazuje slična jela. Za razliku od jelovnika objavljenog u NPR-u, ispisanog krasopisom, onaj koji je objavljen na ukrajinskom portalu TSN isprintan je u običnom fontu. Međutim, prikazuje ista jela.

Profesor prava na UCLA-u koji predaje o nacionalnoj sigurnosti Jon Michaels rekao je da dokumenti pronađeni u pisaču hotela na Aljasci otkrivaju propust u profesionalnoj procjeni u pripremi za sastanak s visokim ulozima.

"Čini mi se to kao još jedan dokaz nemara i nesposobnosti administracije", rekao je Michaels dodavši: "Ne ostavljate stvari u pisačima. Toliko je jednostavno".

Prema rasporedu sjedenja, kojeg citira NPR, Putin i Trump trebali su sjediti jedan nasuprot drugome. Trumpa bi pratilo šestero dužnosnika, a Putin bi sjedio odmah pod svog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i njegovog pomoćnika Jurija Ušakova.

No, čini se da se svečani ručak nikada nije održao nego da je otkazan.

Američki Wall street journal izvijestio je da je bilateralni objed za delegacije s obiju strana otkazan uoči zajedničke konferencije za medije Trumpa i Putina, koji su se obratili novinarima nakon trosatnog sastanka, prvog kojeg su dvojica čelnika odradili "oči u oči" nakon šest godina.

Američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin nakon "konstruktivnog sastanka” u petak nisu otkrili kako riješiti točke prijepora koje sprječavaju mir u Ukrajini, no izrazili su optimizam da se rat može zaustaviti kroz povratak dijalogu i zahvaljujući njihovom dobrom odnosu.

