Svi pričaju o majici u kojoj je Putinov ministar došao na Aljasku. Natpis izazvao buru, otkriveno koliko košta

Da mu suptilnost nije drugo ime, pokazao je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov stigavši na Aljasku uoči američko-ruskog samita noseći bijeli džemper s natpisom na ćirilici "CCCP", što je ruska oznaka za nekadašnji Sovjetski Savez (SSSR).

Ruski modni blogeri ubrzo su objavili da je riječ o komadu odjeće koji je prodaje za 120 dolara brenda Selsoveta, specijaliziranog za odjeću "sovjetske baštine".

Nekada su ga zapadne prijestolnice gledale kao pragmatičnog i vještog diplomata, no ovaj 75-godišnjak posljednjih godina održava radikalnu politiku Kremlja, usvajajući sve borbeniji ton.

Njegov izbor odjeće podsjetio je na dugogodišnji narativ Krmelja i tvrdnje ruskog predsjednika Vladimira Putina koji vjeruje da su Rusi i Ukrajinci "jedan narod", niječući pritom legitimitet i teritorijalni integritet Ukrajine, istovremeno šireći ideju jedinstva s Rusijom, navodi Guardian.

Stručnjaci tvrde da je sadašnji ruski režim više puta iskorištava nostalgiju za SSSR-om kako bi ostvario svoje političke i imperijalne ciljeve, dok je Putin raspad Sovjetskog Saveza još 2005. godine nazvao "najvećom političkom katastrofom" 20. stoljeća, podsjeća Politico.

Lavrov showed up in Alaska wearing a USSR sweatshirt. Very reassuring to at least 14 of Russia’s neighbors. pic.twitter.com/zwalshPWaC — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) August 15, 2025

Ruske provokacije

Tijekom ruske okupacije ukrajinskog teritorija, vlasti su uklonile spomenike posvećene patnjama Ukrajinaca pod sovjetskom vlašću - uključujući one žrtvama Holodomora, razorne gladi koja je 1930-ih odnijela milijune života.

Većina ruske veteranske delegacije koja je stigla na Aljasku, uključujući Lavrova, započela je karijeru u Sovjetskom Savezu, a ruska ih je oporba optužila za prianjanje uz sovjetski imperijalistički mentalitet. Bivši litavski ministar vanjskih poslova Gabrielius Landsbergis našalio se na X-u Lavrovljevom odabirom odjeće napisavši: "'Samo nam dajte pola Ukrajine i obećavamo da ćemo prestati', kaže pregovarač u majici SSSR-a", aludirajući time da se Rusija neće zaustaviti samo na Ukrajini.

Lavrovljev džemper poslužio je za šalu prvom zamjeniku ukrajinskog ministra vanjskih poslova Sergiyu Kyslytsyi, koji tvrdi da "CCCP" može simbolizirati više toga.

U objavi na X-u napravio je popis programa, riječi i organizacija čiji akronimi također daju "CCCP":

- Program skrbi za mačje kolonije (Cat Colony Care Programme), azijsko društvo za sprječavanje okrutnosti prema životinjama

- Karbonil cijanid m-klorofenil hidrazon (Carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone), toksični ionofor i dekupler dišnog lanca

-Kombinirani paket zajedničkih kodeka (Combined Community Codec Pack), softverski paket za Microsoft Windows koji služi za reprodukciju multimedijskog sadržaja

Plan za klimatske promjene i plan za ugljik (Climate Change and Carbon Plan), strateški plan koji je usvojio Odbor za šumarstvo Oregona u SAD-u.

Izbor odjeće Putinovog ministra najnovija je u nizu ruskih provokacija uoči samita, koje su trebale uznemiriti Ukrajinu i njezine europske saveznike. Putinova propagandistica i glavna urednica RT-a Margarita Simonyan izvijestila je da su ruskim novinarima, koji su letjeli na Aljasku, posluženi pileći kijevski kotleti.

Ruski propagandisti ubrzo su počeli zbijati šale.

"Putin i Trump trebali bi od Zelenskog napraviti kijevsku piletinu. U Kremlju ne nedostaje humora", napisao je proruski komentator Sergej Markov.

