Zelenski putuje na sastanak s Trumpom, kijevski mediji o samitu s Putinom: 'Bolesno i sramotno'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da će se u ponedjeljak u Washingtonu sastati s Donaldom Trumpom kako bi razgovarali o rješavanju sukoba u Ukrajini, nakon sastanka američkog predsjednika s ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

Američki je predsjednik nakon susreta s Putinom na Aljasci razgovarao i s čelnicima NATO-a, priopćila je Bijela kuća, a razgovore je vodio na putu natrag u Washington, sletjevši u ranim jutarnjim satima u subotu.

Na svom X računu Zelenski je naveo da ga je Trump, tijekom poziva u subotu, informirao o "glavnim točkama" njegovog razgovora s ruskim predsjednikom na Aljasci.

"Bio je to dug razgovor, prvo između predsjednika Zelenskog i Trumpa, a zatim su im se pridružili i europski čelnici", priopćio je ured ukrajinskog predsjednika.

Razgovarao s europskim čelnicima

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen bila je među onima koji su sudjelovali u pozivu, na kojem je Trump informirao europske čelnike o samitu, rekao je glasnogovornik von der Leyen.

Dužnosnik NATO-a rekao je da je sudjelovao i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte, dok je Elizejska palača potvrdila sudjelovanje francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Pozivu su se pridružili i čelnici iz Njemačke, Finske, Poljske, Italije i Velike Britanije, prema Europskoj komisiji.

Dugo očekivani samit na Aljasci nije donio dogovor o rješavanju ili primirju u ruskoj agresiji na Ukrajinu, iako su i Trump i Putin opisali razgovore kao produktivne prije povratka kući.

Tijekom kratkog pojavljivanja pred medijima nakon gotovo trosatnog sastanka na Aljasci, dvojica čelnika rekla su da su postigli napredak o neodređenim pitanjima.

Ali nisu ponudili nikakve detalje niti su odgovarali na pitanja.

Trump također nije odgovarao na pitanja kada je sletio u Sjedinjene Države u Zajedničku bazu Andrews.

Tijekom predsjedničke kampanje i po preuzimanju dužnosti, Trump je najavljivao da će brzo okončati rat u Ukrajini koji je započeo ruskom invazijom 2022. godine, ali do sada nije ispunio to obećanje.

Reakcije iz Kijeva

"Bolesno. Sramotno. I u konačnici beskorisno", tako je ukrajinskim medij Kyiv Independent ocijenio samit na Aljasci i susret Trumpa i Putina.

"Na našim ekranima, krvlju natopljeni diktatori i ratni zločinac dočekan je kraljevski u zemlji slobodnih - dok su njegovi dronovi bili na putu prema našim gradovima. U pripremi za sastanak na Aljasci, američki predsjednik Donald Trump rekao je da želi "primirje danas" i da će se njegov kolega Vladimir Putin suočiti s "teškim posljedicama" ako ga ne prihvati", piše u svom osvrtu ovaj ukrajinski medij.

"Ipak, nakon dvoipolsatnog sastanka iza zatvorenih vrata, Trump i Putin kazali su da su postigli "napredak" i "određeni dogovor", ali nisu se složili oko najvažnije točke - Ukrajine. Trump nije dobio što je htio, ali Putin sigurno jest", ističu u svom komentaru.

Od trenutka kad je izašao iz aviona i kročio na američko tlo, ističu, ruski diktator je blistao.

"Više nije bio međunarodni izopćenik, već ga je konačno prihvaćao – i poštovao – vođa slobodnog svijeta. Trumpov prethodnik jednom je Putina nazvao ubojicom; Trump mu je ponudio kraljevsku dobrodošlicu. Dočekao ga je crvenim tepihom, toplim rukovanjem, preletom američkih bombardera i pružio mu vožnju limuzinom na stražnjem sjedalu", pojašnjavaju.

Trump je, čini im se, vjerovao da bi topla dobrodošlica mogla umiriti Putina i učiniti primirje vjerojatnijim. No, ima lekcija koju Trump još nije savladao: "ruski vođa ne sklapa dogovore. On uzima ono što mu se ponudi, a onda još - nastavlja uzimati dok ga se silom ne zaustavi. To je ruska umjetnost dogovora", zaključuju.

