Trump otkrio što mu je rekao ruski kolega o glasanju poštom u SAD-u: 'Vladimir Putin, pametan tip...'

Američki predsjednik Donald Trump u petak je izjavio da se njegov ruski kolega Vladimir Putin slaže s njim da dopuštanje glasačima da glasuju poštom ugrožava poštene izbore, piše Reuters.

„Vladimir Putin, pametan tip, rekao je da ne možete imati poštene izbore s glasanjem poštom”, rekao je Trump za Fox Newsov „Hannity” nakon gotovo trosatnog sastanka dvojice čelnika na Aljasci. „Rekao je da sada nema zemlje na svijetu koja to koristi.”

Trump, koji je promicao lažnu tvrdnju da je on, a ne demokrat Joe Biden, pobijedio na izborima 2020., naveo je svoje slaganje s Putinom oko glasanja izvan mjesta prebivališta dok je pozivao republikance da se jače potrude progurati reforme američkog izbornog sustava koje već dugo traži.

Trump je u nekim prethodnim izborima i sam glasao poštom te je potaknuo svoje pristaše da to učine i 2024.

Putin, koji je na vlasti kao predsjednik ili premijer od 1999., ponovno je izabran 2024. s 87% glasova, na izborima za koje su neki neovisni promatrači, oporbene skupine i zapadne vlade tvrdili da su bili namješteni. Najistaknutiji oporbeni čelnik, Aleksej Navaljni, preminuo je 2024. u arktičkoj kaznionici.

Putin: Američki izbori bili su obilježeni izbornim prevarama

Rusko veleposlanstvo u Washingtonu nije odmah odgovorilo na upit o razgovoru dvojice čelnika.

Ruski predsjednik ranije je tvrdio da su neki američki izbori bili obilježeni izbornim prevarama, bez da je ponudio dokaze. Takav stav odražava Trumpove lažne tvrdnje o raširenim izbornim prijevarama nakon izbora 2020.

Istrage Ministarstva pravosuđa i Senata utvrdile su da je Moskva pokušala utjecati na kampanju kako bi pomogla Trumpu da pobijedi na izborima 2016. Američki obavještajni dužnosnici rekli su da vjeruju kako je Rusija isto pokušala učiniti i na izborima 2020. te da je i 2024. preferirala Trumpovu pobjedu.

Trump i neki od njegovih najbližih suradnika dugo su tvrdili da su on i njegove predsjedničke kampanje bili lažno optuženi za dosluh s Rusijom – tvrdnju koju je Trump ponovno iznio u petak na Aljasci. Američka obavještajna zajednica nikada nije došla do takvog zaključka.

'Ne možete imati veliku demokraciju s glasanjem poštom'

Trump, koji nije isključio mogućnost kandidiranja za treći mandat unatoč ustavnoj zabrani, u petak je pokazao nestrpljenje zbog toga što republikanci ne stavljaju zakone o reformi izbora među svoje prioritete.

„Republikanci to žele, ali ne dovoljno snažno”, rekao je u intervjuu. „Ne možete imati veliku demokraciju s glasanjem poštom.”

Neki republikanci, ponavljajući Trumpove tvrdnje, smatraju da bi promjene poput ograničavanja glasanja izvan mjesta prebivališta i obveznog predočenja osobne iskaznice mogle smanjiti rizik od manipulacije glasačkim listićima, glasanja u tuđe ime ili drugih oblika prijevara, za koje neovisni analitičari kažu da su rijetki.

Gotovo tri desetljeća zemalja, od Kanade preko Njemačke do Južne Koreje, dopuštaju neki oblik glasanja poštom, iako ih više od polovice uvodi ograničenja o tome koji glasači imaju pravo, navodi Švedski Međunarodni institut za demokraciju i izbornu pomoć, međuvladina organizacija za promicanje demokracije.

Trumpova administracija povukla se od komentiranja poštenja ili integriteta izbora u mnogim stranim državama, što je značajno odstupanje od tradicionalne politike Washingtona da u inozemstvu promiče demokratske izbore.

