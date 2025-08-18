Trump nije mirotvorac kakvim se smatra. Mir ne znači samo prekid borbi

Donkihotovska težnja američkog predsjednika Donalda Trumpa da primi Nobelovu nagradu za mir usmjeravala je njegovu vanjsku politiku otkako se vratio u Bijelu kući. No njegova želja da bude "glavni mirotvorac" svijeta temelji se na ozbiljnoj zabludi: da mir samo podrazumijeva prekid borbi, piše u svojoj analizi za Politico bivši američki veleposlanik pri NATO-u Ivo Daalder.

Citirajući pruskog generala i vojnog teoretičara Carla von Clausewitza ističe da rat i mir nisu suprotnosti, nego dva kraja kontinuuma koji definira odnose među državama. Jer kako je general ustvrdio, rat je "nastavak politike drugih sredstvima".

Bivši veleposlanik ne vjeruje da je Trump čitao Clausewitza ili da ga zanimaju stvarni detalji rata i mira. Smatra da želi biti drugačiji i da ga drugi vide kao osobu koja okončava ratove.

Zaustavio šest ratova?

Osvrnuo se pritom na Trumpovo hvalisanje da je zaustavio šest ratova otkako je ponovno došao na vlast. S jednim razriješenim sukobom mjesečno u prosjeku, svakako bi zaslužio Nobelovu nagradu. Međutim, ovo je njegov stvarni dosje kao mirotvorca.

Popis ratova za koje Trump tvrdi da ih je okončao počinje sukobom između Indije i Pakistana prošlog svibnja. "Bore se već oko tisuću godina“, tvrdio je američki predsjednik, "ali ja sam riješio stvari". Dodao je i da je možda spriječio nuklearni rat.

No, Indija poriče bilo kakvu američku umiješanost u okončanje borbi. A prekid vatre nije isto što i trajno rješenje sukoba koji datira od indijske neovisnosti i podjele iz 1947.

Pravi mir, navodi se u analizi, značio bi rješavanje konkurentskih zahtjeva za Kašmir, koji su rezultirati nasilnim sukobima i ratovima među te dvije nacije desetljećima. I premda su aktivne borbe zasad završile, temeljni sukob i dalje

Idući sukob na Trumpovom popisu mirovnih sporazuma je onaj između Izraela i Irana. Američki predsjednik tvrdi da je 30-godišnji sukob riješio u svega 12 dana.

To je djelomično istina. "Trumpova odluka da cilja ključne dijelove iranskog nuklearnog programa očito je odigrala važnu ulogu u prekidu izraelskih bombardiranja i iranskih protunapada. Ali to je daleko od postizanja trajnog mira. Umjesto toga, Iran će sada vjerojatno pojačati svoje napore za izgradnju nuklearnog oružja, a Izrael je jasno dao do znanja da zadržava pravo na napad u bilo kojem trenutku ako Iran obnovi svoj nuklearni ili raketni program i protuzračnu obranu", objašnjava Daalder.

Krajem lipnja postignut je sporazum o okončanju borbi između Ruande i Demokratske Republike Kongo. Do njega je došlo uz posredovanje SAD-a, a potpis je stavljen u Ovalnom uredu, uz zahtjev da Ruanda povuče svoje trupe iz Konga u 90 dana.

"Upravo smo završili rat koji je trajao 30 godina sa šest milijuna žrtava“, izjavio je Trump, iako je taj broj uključivao milijune poginulih u građanskim ratovima unutar obje nacije. "Nijedan drugi predsjednik to ne bi mogao učiniti", uvjeren je.

No iako je ovaj sporazum doista pravi korak prema okončanju sukoba, važno je zapamtiti da ključ leži u njegovoj provedbi. I na tom planu, vijesti nisu crno-bijele jer se borbe između pobunjeničke skupine M23 koju podržava Ruanda i DR Konga nastavljaju sličnom žestinom, dijelom i zato što M23 nije potpisao sporazum.

Što s Gazom i Ukrajinom?

Sljedećeg mjeseca Trump je sudjelovao u osiguravanju primirja između Kambodže i Tajlanda, nakon što su krajem srpnja izbili nasilni sukobi na granici. Suočene s pritiskom Kine, Malezije i obećanjem trgovinskih sporazuma sa SAD-om, dvije zemlje su se na kraju složile da će odložiti oružje i prestati slati dodatne trupe u regiju.

Međutim, ni ovdje temeljni sukob koji je rezultirao ovim oružanim sukobima nije riješen. Kambodža i Tajland se desetljećima bore oko razgraničenja, uključujući i za ključnu lokaciju stoljetnih hinduističkih hramova duž svoje 800 kilometara duge granice. I premda su Trumpove trgovinske prijetnje možda pomogle u zaustavljanju oružanog sukoba, to teško opravdava njegovu kasniju tvrdnju da je "predsjednik mira".

Trump je predsjedavao i u sklapanju važnog sporazuma kojim je okončan rat Azerbajdžana i Armenije, no veći dio pripremnog rada na tome odrađen je prije nego što je Donald preuzeo dužnost. Ali i ovdje su ostala dva problematična pitanja: zahtjev Azerbajdžana da Armenija izbriše svako pravo na Nagorno-Karabah iz svog ustava - što će zahtijevati referendum - i prometna veza između dva dijela Azerbajdžana koja prolazi kroz armenski teritorij.

U konačnici, puno je toga u pozadini Trumpovog hvalisanja da je okončao šest ratova u šest mjeseci. Činjenica je da je, čak i da je bio potpuno uspješan u okončanju tih ratova, njegov dosje i dalje zasjenjen neuspjehom u okončanju dva rata koja je zapravo obećao riješiti - ratova u Ukrajini i Gazi.

Ne samo da ih nije okončao u 24 sata kako je obećavao u kampanji, nego se situacija na tim područjima pogoršala otkako je osvojio drugi mandat. U Gazi je američki čelnik u biti dao izraelskoj vladi zeleno svjetlo za okupaciju pojasa, opravši ruke od bilo kakvog napora da se osigura prekid borbi. U međuvremenu, u Ukrajini je pokušao ubrzati mirovni proces sastankom s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci - samo da bi se vratio praznih ruku i naizgled u boljem odnosu s Moskvom nego s Kijevom.

"Postizanje mira - rješavanje sukoba, a ne samo prekid borbe - je teško. Potrebno je više od telefonskog poziva ili sastanka, bez obzira koliko karizmatičan i uvjerljiv mirotvorac misli da može biti. Potrebno je detaljno znanje, intenzivni pregovori, potraga za kompromisom te mrkva i štap kako bi se postigli rezultati. Čak i tada, većina napora propada - ne zato što je mirotvorac nesposoban, već jednostavno zato što je nastavak borbe često lakši nego pronalaženje rješenja koje će obje strane prihvatiti", zaključuje se u analizi.

