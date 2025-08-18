Taj 28. veljače pamti cijeli svijet! Napali su ga i ponizili, sad se vraća na mjesto događaja. Prisjetite se kako je izgledalo

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je po dolasku u Washington da se nada da će "zajednička snaga" Ukrajine s američkim i europskim kolegama prisiliti Rusiju na mir.

Nakon posjeta koji mu je ostavio gorak okus u veljači, vraća se u Bijelu kuću gdje će se kasnije tijekom dana susresti s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Ali ovoga puta neće biti sam.

U Washington s njim stižu i ključni europski čelnici - predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer, njemački kancelar Friedrich Merz, talijanska premijerka Giorgia Meloni, finski predsjednik Alexander Stubb i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

"Mislim da je glavna svrha njihovog sudjelovanja spriječiti ponavljanje onog nesretnog sastanka Trump-Zelenski u Bijeloj kući", vjeruje bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.

Svijet je krajem veljače svjedočio dramatičnom sastanku u Bijeloj kući kakav još nije viđen. U televizijskom prijenosu uživo, svi su pratili geopolitičko preslagivanje i najveći diplomatski debakl moderne povijesti. Trump i njegov potpredsjednik J.D. Vance napali su Zelenskog usred Ovalnog ureda. Koristili su svaku priliku da pritisnu i ponize ukrajinskog predsjednika, koji gotovo da nije mogao doći do riječi. Nakon svega rekli su mu da napusti Bijelu kuću.

"Kockate se s Trećim svjetskim ratom", poručio je predsjednik SAD-a svom ukrajinskom kolegi čija se zemlja već tri godine pokušava izboriti s ruskom okupacijom. Vance mu je spočitavao što se "nije ni jednom zahvalio" na onome što Amerika čini za njegov narod, a napetosti su narasle nakon što mu je držao predavanje o diplomaciji.

Iako je tada u Washington stigao s jasnim ciljem, ipak nije potpisan sporazum o rijetkim mineralima.

