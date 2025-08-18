Zelenski i Putin sastaju se ovaj tjedan? Ovo su moguće lokacije: Mogli bi za stol kod naših susjeda

Ovisno o ishodu današnjeg susreta u Bijeloj kući, kasnije ovoga tjedna mogao bi se održati susret američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruskog čelnika Vladimira Putina i prvog čovjeka Ukrajine Volodimira Zelenskog, doznaje Sky news od europskih diplomata.

Naime, američki diplomati zamolili su europske kolege da budu spremni za trilateralni sastanak o sudbini rata u Ukrajini. Ako ne bude promjena u zadnji čas, saveznici iz SAD-a i EU-a dogovorili su se da će se održati u Europi.

Tijekom vikenda talijanska premijerka Giorgia Meloni kao lokaciju sastanka predložila je Rim, a francuski predsjednik Emmanuel Macron Ženevu. Talijansko i švicarsko ministarstvo vanjskih poslova već su istaknuli da su spremni biti domaćini razgovora.

Moguće lokacije

Vjeruje se da ukrajinski i američki predsjednik preferiraju Rim, a posebno Vatikan, dok Putinu navodno više odgovara Ženeva.

Europski diplomati razmatraju i druge lokacije, poput Budimpešte ili Helsinkija.

Zelenski, koji je više puta odbacio bilo kakve teritorijalne ustupke Rusiji, sastat će se s Trumpom u Washingtonu u ponedjeljak, u pratnji predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i drugih čelnika. Njegov posjet Bijeloj kući uslijedio je nakon što je Trump na Aljasci ugostio Putina, međutim ni jedan ni drugi javno nisu spominjali prekid vatre, međutim samit je iznjedrio obećanja oba čelnika da će Ukrajini pružiti "snažna sigurnosna jamstva" pristane li na mirovni sporazum.

Ukrajinski predsjednik je uči sastanka rekao da želi čuti više o onome što su Putin i Trump razgovarali na Aljasci. Također je pozdravio ponudu Washingtona o sigurnosnim jamstvima Ukrajini kao "povijesnu".

POGLEDAJTE VIDEO: Zajedno su otišli u 'Zvijeri', a pogledajte je što je Trump predao Putinu