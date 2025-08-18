Tinejdžer (16) odvezao četiri prijatelja u smrt: Pronašli ga kako se skriva 150 metara od mjesta nesreće

Teška prometna nesreća u Kürtenu kod sjeverne Rajne-Vestfalia Bergisch-Gladbach odnijela je živote četvero mladih ljudi. Kako WDR javlja, 16-godišnji dječak je automobilom svojih roditelja sletio s ceste rano ujutro oko 4.30 ujutro i zabio se u drvo. Nakon toga se auto prevrnuo, tako kažu. Poginuli su tinejdžeri u dobi od 19, 16 i 14 godina. Sam vozač je teško ozlijeđen, piše Bild.

Prema najnovijim informacijama vozač se izvukao iz olupine i pobjegao s mjesta nesreće. Policija ga je pronašla oko 150 metara dalje, kako se skriva ispod kamp kućice. Je li pobjegao ili je bio u stanju šoka, pokazat će istraga.

Vozio je prijatelje doma

Mladić je uzeo auto svojih roditelja. Vjeruje se da je vozio prijatelje doma. Navodno je, iz još uvijek nepoznatih razloga, Toyota Auris u dugom lijevom zavoju skrenula s ceste punom brzinom i udarila u drvo. Policijski glasnogovornik je izvijestio da se automobil nekoliko puta prevrnuo i skliznuo u udubinu. Automobil se na kraju zaustavio na boku. Najmanje jedna od četiri poginule osobe izbačena je iz Toyote u udaru.

Kad su vatrogasci stigli na mjesto nesreće u Kürtenu, zatekla ih je gomila krhotina.

Na mjesto nesreće stiglo je nekoliko kola hitne službe i policije.

Nakon nesreće i djelatnicima hitne pomoći pružena je psihološka pomoć zbog stravičnog prizora koji su zatekli.

Navodno su poginula dva 19-godišnjaka iz Bergisch Gladbacha i Overatha, 14-godišnja djevojka iz Kölna i 16-godišnji tinejdžer iz Bergisch Gladbacha. Vozač je s teškim ozljedama prevezen u bolnicu.

Policija provodi istragu kako vi utvrdili točan uzrok nesreće.

