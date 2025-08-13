Tajni sastanci u Crnoj Gori: Dodik vuče zadnje poteze da bi sačuvao svoju poziciju

Sjedinjene Države i pod administracijom Donalda Trumpa ostaju prijatelj BiH i podupiru njenu cjelovitost a sve nade Milorada Dodika da će se ta politika promijeniti uzaludne su, ustvrdio je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

"Administracija SAD-a je posvećeni prijatelj BiH", kazao je Konaković u intervjuu za sarajevski portal Raport komentirajući nastojanja Dodika da uz pomoć nekih lobista osigura naklonost Bijele kuće i nastavi politički djelovati.

Nakon što je pravomoćno osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja, Dodik se u Crnoj Gori u tajnosti sastao s Richardom Grenellom koji ima status posebnog izaslanika u Trumpovoj administraciji a za njega u SAD-u aktivno lobira i Rod Blagojevich, nekadašnji guverner Illinosa koji je osuđen zbog korupcije a iz zatvora je nakon osam godina izašao na temelju pomilovanja koje mu je udijelio sadašnji američki predsjednik.

Dodik čeka Trumpov potez

Administracija Joe Bidena imala je izrazito aktivni pristup Bosni i Hercegovini i tadašnji veleposlanik Michael Murphy izravno je poticao odlučnije djelovanje međunarodne zajednice, uključujući i korištenje izvršnih ovlasti visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Nakon što je Trump pobijedio na izborima za predsjednika SAD-a u drugom mandatu on nije imenovao Murphyjeva nasljednika kojem je mandat istekao u siječnju a pojavile su se dvojbe o tome kakva će biti američka politika prema BiH.

Dok Dodik uporno tvrdi kako se Washington više neće aktivno baviti Bosnom i Hercegovinom a nada se i kako će mu Trumpova administracija ukinuti sankcije pod kojima je još od 2017. godine, Konaković kaže kako je to potpuno kriva procjena iako je jasno da BiH više nije na vrhu popisa američkih strateških interesa dok su inicijativu preuzele europske zemlje.

Situacija u BiH na dnevnom redu Kongresa SAD-a

Najavio je kako će u Kongresu SAD-a Dodik "vrlo brzo osjetiti novi udarac" koji će proisteći iz njegova podrivanja Daytonskog sporazuma.

Vjeruje kako će kongresnici Ann Wagner, Mike Turner, Wesley Bell i Jake Auchinclos uspjeti osigurati u obadva doma usvajanje Zakon o poštivanju Daytonskog mirovnog sporazuma putem sankcija i koji ima potporu i demokratske i republikanske stranke.

"To će biti vrlo brzo jedna od potvrda strateškog partnerstva BiH i Amerike i to Dodiku ne ide u prilog", kazao je Konaković.

Kreću prijevremeni izbori u RS?

Iako se Dodik odbija povinovati odluci Središnjeg izbornog povjerenstva BiH (SIP) kojom je smijenjen s dužnosti predsjednika Republike Srpske, Konaković je uvjeren da on nema načina da tu prijetnju ostvari.

Nakon što odluka o smjeni postane pravomoćna što se očekuje početkom narednog tjedna Dodik više ništa ne može potpisati, kaže Konaković i podsjeća da bi svako drugačije ponašanje predstavljalo tek počinjenje novih kaznenih djela a Dodik bi time "obezglavio entitet".

Nakon pravomoćnosti odluke o Dodikovoj smjeni SIP bi u razdoblju od 15 dana trebao donijeti odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za predsjednika RS.

Stevandić kao Dodikov nasljednik?

Mediji nagađaju tko bi mogli biti kandidati za tu poziciju a u oporbi za sada nisu postigli dogovor o osobi koja bi mogla biti na dužnosti predsjednika RS do redovitih izbora planiranih za listopad 2026.

Konaković ironično konstatira kako bi možda bilo najbolje da Dodika naslijedi Nenad Stevandić, sadašnji predsjednik parlamenta RS pa bi se tako do kraja ogolila politika koju taj dvojac vodi i zagovara već godinama.

Pozvao je oporbu u RS da sada iskoristi priliku i pokaže spremnost za stabiliziranje stanja u zemlji tako što će surađivati na usvajanju reformskih zakona.

HDZ i Dodik

"Ako HDZ dođe u prirodnu europsku poziciju", kazao je Konaković aludirajući na opetovane pozive da se ta stranka distancira od svake suradnje s Dodikom, vrlo brzo je moguće uz potporu sadašnje oporbe iz RS usvojiti dva preostala reformska zakona nužna za otvaranje pregovora s EU i imenovati glavnog pregovarača.

Time bi se za 2026. godinu odnosno za izbore koji će uslijediti, poslala poruka građanima BiH da su dobre stvari moguće, zaključio je Konaković.

