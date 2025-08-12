Milorad Dodik otkupio jednogodišnju kaznu zatvora: Cifra je smiješna

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je uplatio novac kojim je zamijenio jednogodišnju kaznu zatvora, a koju je dobio nakon pravomoćne presude zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika, piše klix.ba

"Odlučujući o zahtjevu obrane osuđenog Milorada Dodika, za zamjenu izrečene kazne zatvora novčanom kaznom, Sud je, shodno zakonskim propisima, donio rješenje kojim je nakon izjašnjenja Tužilaštva BiH usvojen navedeni prijedlog obrane, te osuđenom Miloradu Dodiku izrečena kazna zatvora zamijenjena novčanom kaznom", priopćeno je iz Suda BiH.

Dodik je uplatio 36.500 KM, odnosno 100 KM za svaki od 365 dana koliko je trebao provesti iza rešetaka. Što je prevedeno u eura oko 18.600 eura.

Inače, moguće je otkupiti zatvorsku kaznu do godinu dana. Dodik je, osim zatvorske kazne, dobio i zabranu političkog djelovanja od šest godina.

Zbog ovog dijela presude, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) mu je oduzela mandat predsjednika RS-a.

Odluku CIK-a je danas primio njegov odvjetnik Goran Bubić, koji je i uložio žalbu. Očekuje se da će odluka Apelacionog vijeća biti donesena sljedećeg tjedna.

