Situacija u susjedstvu izmiče kontroli? 'Tražimo zaštitu od ruskih prijetnji'

Predstavnici građanskih i bošnjačkih stranaka koje su dio vladajuće koalicije u BiH zatražili su u ponedjeljak od veleposlanika država-članica Kvinte da odlučno reagiraju na prijetnje opstanku BiH koje su nakon presude Miloradu Dodiku stigle iz Rusije i drugih država koje su ga i ranije podupirale.

Sastanak s diplomatskim predstavnicima SAD, Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Italije zajednički su zatražili SDP BiH, Narod i pravda (NiP) i Naša stranka (NS) a izravni povod bile su poruke koje su nakon što je Dodik osuđen na godinu dana zatvora i smijenjen s pozicije predsjednika Republike Srpske stigle iz Ministarstva vanjskih poslova Rusije i ruskog veleposlanstva u Sarajevu.

Iz ruskog su veleposlanstva, uz ostalo, u izjavi poručili kako je BiH zbog smjene Dodika dosegnula "točku bez povratka" uz zaključak kako situacija sada može lako izmaknuti kontroli.

Dodiku potpora iz i Beograda i Budimpešte

Potpora Dodiku nakon što je smijenjen s pozicije predsjednika RS osim iz Moskve stigla je iz iz Beograda te Budimpešte.

Čelnik NiP-a i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković novinarima je u ponedjeljak kazao kako je siguran da će se nakon sastanka s veleposlanicima Kvinte ojačati politika potpora BiH.

"Nemam sumnju u snagu zemalja Kvinte. Te zemlje su svjetski lideri, grupacija koja stoji uz BiH, razumiju situaciju i imaju volju da pomognu. Naravno, novi svjetski trendovi koje donosi (Donald) Trump donijeli su određena preslagivanja ali njihova opredijeljenost za mir i stabilnost u BiH nije upitna. Naši prijatelji stoje uz BiH", kazao je Konaković.

Ocijenio je kako su Dodik i njegova stranka sada stjerani u kut i upravo stoga mogu biti opasni pa je bilo važno da to znaju i prijatelji Bosne i Hercegovine odnosno njeni strateški partneri na europskom i euroatlantskom putu.

I dalje upitna financijska potpora EU

Konaković je potvrdio kako su diplomatski predstavnici Kvinte tražili da se BiH ozbiljnije posveti dovršenju programa reformi nužnog da bi dobila financijsku potporu Europske unije. Ne učini li to do kraja rujna izgubit će još 100 milijuna eura. Konaković sada očekuje da će se uz potporu HDZ-a BiH to i dogoditi.

Nakon što je osuđen i smijenjen a EU iskazala potporu pravosuđu i Središnjem izbornom povjerenstvu BiH Dodik je zaprijetio blokadom europskog puta BiH pa nije jasno kako bi se sada mogle donijeti reformske mjere i planovi ako državni parlament bude blokiran.

Dodikov odvjetnik Goran Bubić tek je u ponedjeljak preuzeo odluku SIP-a BiH o smjeni dosadašnjeg predsjednika RS. Najavio je kako će u utorak na to uložiti žalbu Prizivnom odjelu Suda BiH koji onda ima rok od tri dana za očitovanje. Nakon toga odluka o smjeni postaje pravomoćna a naredni korak je raspisivanje prijevremenih izbora za Dodikova nasljednika.

