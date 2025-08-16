IZNIO SVOJ PRIJEDLOG /

Putin rekao Trumpu uvjet za okončanje rata, ali i što bi zauzvrat učinio. Zelenskom se to neće svidjeti

Putin rekao Trumpu uvjet za okončanje rata, ali i što bi zauzvrat učinio. Zelenskom se to neće svidjeti
Foto: Profimedia

Prema navodima četvero izvora upoznatih s razgovorima, Putin je svoj prijedlog iznio Trumpu na Aljaski u petak

16.8.2025.
17:22
Hina
Profimedia
Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku s Donaldom Trumpom u petak na Aljasci zatražio je da se Ukrajina povuče iz istočne regije Doneck kao uvjet za okončanje rata, dok bi zauzvrat zamrznuo bojišnicu u južnim oblastima Herson i Zaporižja, izvijestio je Financial Times. 

Zelenski putuje u Washington

Samo dva dana kasnije, u ponedjeljak, u Washingtonu će se održati sastanak američkog predsjednika Trumpa i ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog na koji su, kako je rekla za Reuters osoba upoznata s tim pitanjem, pozvani i europski lideri.

Prema navodima četvero izvora upoznatih s razgovorima, Putin je svoj prijedlog iznio Trumpu na Aljaski u petak.

Američka administracija sastanak u Aljasci ocijenila je kao “veliki napredak”, iako nije došlo do dogovora o okončanju rata u Ukrajini.

POGLEDAJTE VIDEO: Bilandžić o sastanku Trumpa i Putina na Aljasci: 'Tri su moguća ishoda, a svi su predvidivi'

Vladimir PutinVolodimir ZelenskiDonald TrumpUkrajina
