Putin rekao Trumpu uvjet za okončanje rata, ali i što bi zauzvrat učinio. Zelenskom se to neće svidjeti

Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku s Donaldom Trumpom u petak na Aljasci zatražio je da se Ukrajina povuče iz istočne regije Doneck kao uvjet za okončanje rata, dok bi zauzvrat zamrznuo bojišnicu u južnim oblastima Herson i Zaporižja, izvijestio je Financial Times.

Zelenski putuje u Washington

Samo dva dana kasnije, u ponedjeljak, u Washingtonu će se održati sastanak američkog predsjednika Trumpa i ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog na koji su, kako je rekla za Reuters osoba upoznata s tim pitanjem, pozvani i europski lideri.

Prema navodima četvero izvora upoznatih s razgovorima, Putin je svoj prijedlog iznio Trumpu na Aljaski u petak.

Američka administracija sastanak u Aljasci ocijenila je kao “veliki napredak”, iako nije došlo do dogovora o okončanju rata u Ukrajini.

