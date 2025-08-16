Zelenski upozorava nakon sastanka na Aljasci: 'Rusija će pojačati napade'
Zelenski je, u objavi na društvenim mrežama, poručio kako Ukrajina dokumentira kretanje ruskih snaga i de će "po potrebi uzvratiti"
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da očekuje kako će Rusija idućih dana "pojačati pritisak i napade" na Ukrajinu kako bi "stvorila povoljnije okolnosti za pregovore s globalnim akterima".
Zelenski je, u objavi na društvenim mrežama, poručio kako Ukrajina dokumentira kretanje ruskih snaga i de će "po potrebi uzvratiti".
"Ukrajini trebaju snažne pozicije i doista opipljiv otpor neprijatelju", dodao je Zelenski.
Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump sastao se u petak s ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci.
Razgovarali su oko tri sata, a potom su se obratili javnosti. Putin i Trump nisu postigli dogovor o prekidu vatre, ali ističu kako žele da rat završi i da su sada na dobrom putu da se to dogodi.
