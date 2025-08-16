'PRATIMO KRETANJE NEPRIJATELJA' /

Zelenski upozorava nakon sastanka na Aljasci: 'Rusija će pojačati napade'

Zelenski upozorava nakon sastanka na Aljasci: 'Rusija će pojačati napade'
Foto: Profimedia

Zelenski je, u objavi na društvenim mrežama, poručio kako Ukrajina dokumentira kretanje ruskih snaga i de će "po potrebi uzvratiti"

16.8.2025.
16:08
Franka Kopilaš
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da očekuje kako će Rusija idućih dana "pojačati pritisak i napade" na Ukrajinu kako bi "stvorila povoljnije okolnosti za pregovore s globalnim akterima".

Zelenski je, u objavi na društvenim mrežama, poručio kako Ukrajina dokumentira kretanje ruskih snaga i de će "po potrebi uzvratiti".

"Ukrajini trebaju snažne pozicije i doista opipljiv otpor neprijatelju", dodao je Zelenski.

Podsjetimo, američki predsjednik Donald Trump sastao se u petak s ruskim kolegom Vladimirom Putinom na Aljasci.

Razgovarali su oko tri sata, a potom su se obratili javnosti. Putin i Trump nisu postigli dogovor o prekidu vatre, ali ističu kako žele da rat završi i da su sada na dobrom putu da se to dogodi.

POGLEDAJTE VIDEO: Bilandžić o sastanku Trumpa i Putina na Aljasci: 'Tri su moguća ishoda, a svi su predvidivi'

Volodimir ZelenskiVladimir PutinDonald TrumpRat U Ukrajini
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'PRATIMO KRETANJE NEPRIJATELJA' /
Zelenski upozorava nakon sastanka na Aljasci: 'Rusija će pojačati napade'