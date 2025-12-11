FREEMAIL
ISKRENO PROGOVORIO /

Obiteljski prijatelj otkrio je sve detalje: Evo u kakvom je stanju udovica Halida Bešlića

Obiteljski prijatelj otkrio je sve detalje: Evo u kakvom je stanju udovica Halida Bešlića
Foto: Zvonimir Coric/pixsell

Halid je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, s kojom je u braku od 1977. godine. Njihova ljubav započela je u godinama kada je Halid tek kročio u svijet glazbe

11.12.2025.
11:21
Hot.hr
Zvonimir Coric/pixsell
Prošlo je točno dva mjeseca otkako je regija ostala bez jednog od najomiljenijih glazbenika, legendarnog Halida Bešlića. I dok publika još uvijek oplakuje gubitak čovjeka čije su pjesme obilježile desetljeća, njegov bliski prijatelj i kolega Osman Hadžić otvorio je dušu i otkrio kako se nosi Halidova udovica, Sejda.

''Čujem se sa Dinom redovito. Sejda je u Njemačkoj kod Dina, okej je. Mislim da je dobro, čim je mogla otići u Njemačku kod njih u posjetu, znači da je dobro'', rekao je Osman, javlja Kurir. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Ljubav koja je trajala desetljećima

Halid je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, s kojom je u braku od 1977. godine. Njihova ljubav započela je u godinama kada je Halid tek kročio u svijet glazbe, dok je Sejda tada radila u tvornici čokolade. Ubrzo nakon vjenčanja, napustila je posao kako bi se potpuno posvetila obitelji.

Obiteljski prijatelj otkrio je sve detalje: Evo u kakvom je stanju udovica Halida Bešlića
Foto: Zvonimir Coric/pixsell

Kroz godine su zajedno prošli kroz brojne izazove, a jedan od najtežih trenutaka bio je kada je Sejda oboljela od tumora.

''Operacija tumora uskratila je Sejdi mogućnost da ponovno postane majka, i to nam je bila velika tuga'', kazao je svojevremeno Bešlić.

Unatoč svemu, Sejda je bolest pobijedila, a sin jedinac, Dino, njihova je najveća radost i ponos.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovako se Beč oprašta od Halida Bešlića: 'I zanesen tom ljepotom' ori se Austrijom

najčitanije
ISKRENO PROGOVORIO /
Obiteljski prijatelj otkrio je sve detalje: Evo u kakvom je stanju udovica Halida Bešlića