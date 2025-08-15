Hrvat (23) uhićen na prosvjedima u Srbiji? Evo što kažu iz Veleposlanstva

Deseci ozlijeđenih i uhićenih, među kojima i državljanin Hrvatske, salve suzavca, naguravanje s kordonima policije i žandarmerije, povremene tučnjave i demolirane stranačke prostorije SNS-a obilježili su treće uzastopne protuvladine prosvjede u Srbiji završene u petak poslije ponoći.

Višemjesečna politička i društvena kriza i prosvjedi koji traju od pogibije 16 ljudi nakon pada nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog prošle godine, prerastaju posljednjih dana u otvorene sukobe demonstranata i pristaša vladajuće Srpske napredne stranke srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Treći dan prosvjeda izveo je u četvrtak navečer tisuće ljudi u tridesetak gradova diljem Srbije nakon što su u utorak u sinkroniziranom napadu pristaše SNS-a u dva vojvođanska grada zasule prosvjednike vatrometom, bakljama i raznim predmetima.

Dačić: 'Uhićen Hrvat (23)'

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić priopćio je poslije ponoći da policija bila izložena "brutalnom nasilju" i da su ozlijeđena najmanje 42 policajca, najviše u Beogradu - 26, sedam u Valjevu i devet u Pančevu.

Uhićeno je 37 ljudi među kojima i jedan državljanin Hrvatske, identificiran kao B. H. (23), koji je, kako tvrdi Dačić, napao žandarmeriju. "Toliko o tome da ovi prosvjedi nemaju veze s vanjskim faktorom", rekao je Dačić, inače i potpredsjednik srbijanske vlade koja prosvjede naziva "obojenom revolucijom", uz optužbe da su podržani i plaćeni izvana. Dačić je rekao da se uhićenja nastavljaju i da će odgovarati svi koji su napali policiju.

U sukobima s policijom ozlijeđeni su i brojni demonstranti, ali se zasad ne znaju podaci i procjene koliko ih je zatražilo liječničku pomoć. Mnogi su ozlijeđeni i u tučnjavi s pristašama SNS-a, najčešće maskiranim i s kačketima na glavi, čije nasilje je - prema svjedočenjima sudionika prosvjeda i objavama na društvenim mrežama - policija najčešće ignorirala.

Odgovor Veleposlanstva

Ivan Zeko-Pivač, zamjenik šefa diplomatske misije u hrvatskom Veleposlanstvu u Beogradu, za portal 24sata istaknuo je da Veleposlanstvo Republike Hrvatske nije obaviješteno da je itko uhićen pa zato ne može reći ništa više.

"Ako je informacija istinita, Republika Srbija će nas diplomatskom notom kontaktirati tek nakon što se, odnosno ako se odredi istražni zatvor", objašnjava Zeko-Pivač.

Dodao je da se postavlja bitno pitanje je li uhićeni muškarac dvojni državljanin. "Ako je i hrvatski i srpski državljanin, onda nemamo mogućnost konzularno djelovati na teritoriju Republike Srbije", rekao je Zeko-Pivač i dodao da je narativ o "stranom faktoru" čest pa informacije valja uzeti s dozom rezerve.

Među ozlijeđenima je i zastupnik oporbene Stranke slobode i pravde (SSP) Peđa Mitrović kojeg je, prema priopćenju SSP-a i njegovom svjedočenju desetak "batinaša i kriminalaca Srpske napredne stranke" u četvrtak u 22 sata na raskrižju Kneza Miloša i Birčaninove napala šipkama i teško ozlijedila. Zbog posjekotine na glavi i obilnog krvarenja pomoć su mu ukazali medicinski volonteri na prosvjedu.

Demolirana prostorija SNS-a

Prosvjede u četvrtak navečer obilježilo je i demoliranje prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Prema objavama medija, demolirane su prostorije gradskog i još dva lokalna novosadska odbora SNS-a.

Većina mlađih prosvjednika koji su sudjelovali u tom napadu bila je maskirana kapuljačama, a u stranačkim prostorijama nije bilo pristaša SNS-a odakle su srijedu ispaljivali pirotehnička sredstva ka prosvjednicima. Predsjednik stranke Miloš Vučević nazvao je napad "divljačkim". Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić je u telefonskom uključenju za provladinu TV Informer rekao da "pobjeđuju ljudi i ideje, a ne prostorije" i ocijenio kako se sad "u Europskoj uniji ne mogu praviti da to nisu vidjeli",

Reporteri beogradskih medija izvijestili su da su na policajce u kordonima nastradali uglavnom maskirani mlađi muškarci s namjerom da izazovu reagiranje policije. Policija je u Novom Sadu i Beogradu potisnula prosvjednike poslije ponoći i situacija se smirila. Novi prosvjedi očekuju se i u petak navečer.

POGLEDAJTE VIDEO: Totalna eskalacija prosvjeda: Lete jaja, dimne bombe, žestoki sukobi prosvjednika i policije