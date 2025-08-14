Eskalacija prosvjeda! Jaja, dimne bombe, razbijena stakla i demolirane prostorije SNS-a

Srbija večeras gori! U više od 30 gradova građani izlaze na ulice pod parolom „Večeras pucate po šavovima“, nastavljajući val prosvjeda koje su pokrenuli studenti u blokadi. Napetost je na vrhuncu nakon sinoćnjih napada pristalica Srpske napredne stranke (SNS) na demonstrante i policijske brutalnosti prema okupljenima, prenosi Nova.rs.

Foto: Profimedia

U Beogradu je ispred prostorija SNS-a viđen bivši rukometaš Vladimir Mandić, dok su pripadnici žandarmerije u Kneza Miloša intervenirali kako bi razdvojili pristalice stranke od građana. U jednom trenutku muškarac je oboren na zemlju, a potom pušten, što je izazvalo val nezadovoljstva u masi.

U Novom Sadu scene kaosa – prostorije SNS-a na Bulevaru oslobođenja demolirane, stakla razbijena, a muškarci su u zgradu upadali koristeći ljestve, stolice i druge predmete. Građani su ih zasipali jajima, dok su iz prostorija iznošene stvari.

21.14h preuredili sns prostorije .... pic.twitter.com/BfNHvK445E — zarko bogosavljevic (@zarkobns) August 14, 2025

Prema izvještajima, bačena je i dimna bomba, no ostaje nepoznato tko ju je bacio.

U Valjevu se masa okupila pred kafićem „Romana“ u znak podrške vlasnicima napadnutima sinoć, pri čemu je više gostiju ozlijeđeno. U Užicu prosvjednici su nosili kartonsku siluetu Aleksandra Vučića s fantomkom, jasno poručujući svoje nezadovoljstvo policijskim postupanjem i nasiljem pristalica SNS-a.

Batinaši sa štanglama u Kneza Miloša spremni da tuku našu decu! pic.twitter.com/OvxDN6Ov88 — Zeleno-levi front (@nedavimobgd) August 14, 2025

Kolone građana u Beogradu kretale su se od Autokomande prema Slaviji, dok su Novobeograđani nakon blokade kružnog toka prošetali do policijske stanice. Napetost je rasla dok su pristalice SNS-a provocirale okupljene laserima, pa čak i usmjeravale ih prema reporterima N1.

Kaos je i ispred Generalštaba. Policija je raspoređena širom zemlje kako bi spriječila otvorene sukobe, dok prosvjedi uključuju blokade raskrsnica, protestne šetnje i okupljanja pred stranačkim prostorijama.