Eskalacija prosvjeda! Jaja, dimne bombe, razbijena stakla i demolirane prostorije SNS-a
Prostorije SNS-a na Bulevaru oslobođenja demolirane, stakla razbijena, a muškarci su u zgradu upadali koristeći ljestve, stolice i druge predmete
Srbija večeras gori! U više od 30 gradova građani izlaze na ulice pod parolom „Večeras pucate po šavovima“, nastavljajući val prosvjeda koje su pokrenuli studenti u blokadi. Napetost je na vrhuncu nakon sinoćnjih napada pristalica Srpske napredne stranke (SNS) na demonstrante i policijske brutalnosti prema okupljenima, prenosi Nova.rs.
U Beogradu je ispred prostorija SNS-a viđen bivši rukometaš Vladimir Mandić, dok su pripadnici žandarmerije u Kneza Miloša intervenirali kako bi razdvojili pristalice stranke od građana. U jednom trenutku muškarac je oboren na zemlju, a potom pušten, što je izazvalo val nezadovoljstva u masi.
U Novom Sadu scene kaosa – prostorije SNS-a na Bulevaru oslobođenja demolirane, stakla razbijena, a muškarci su u zgradu upadali koristeći ljestve, stolice i druge predmete. Građani su ih zasipali jajima, dok su iz prostorija iznošene stvari.
Prema izvještajima, bačena je i dimna bomba, no ostaje nepoznato tko ju je bacio.
U Valjevu se masa okupila pred kafićem „Romana“ u znak podrške vlasnicima napadnutima sinoć, pri čemu je više gostiju ozlijeđeno. U Užicu prosvjednici su nosili kartonsku siluetu Aleksandra Vučića s fantomkom, jasno poručujući svoje nezadovoljstvo policijskim postupanjem i nasiljem pristalica SNS-a.
Kolone građana u Beogradu kretale su se od Autokomande prema Slaviji, dok su Novobeograđani nakon blokade kružnog toka prošetali do policijske stanice. Napetost je rasla dok su pristalice SNS-a provocirale okupljene laserima, pa čak i usmjeravale ih prema reporterima N1.
Kaos je i ispred Generalštaba. Policija je raspoređena širom zemlje kako bi spriječila otvorene sukobe, dok prosvjedi uključuju blokade raskrsnica, protestne šetnje i okupljanja pred stranačkim prostorijama.