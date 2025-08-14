Mjeseci antivladinih demonstracija u Srbiji drugu noć zaredom pretvoreni su u ulično nasilje kojeg predvodi policija, uz podršku mahom maskiranih pristaša vlasti.

Najgore je bilo ispred prostorija vladajućeg SNS-a u Novom Sadu, iz kojih su maskirani huligani pirotehnikom gađali prosvjednike, i to u programu uživo.

"Sad sam popio baklju. Zabio mi ju je u facu, gospodin. Ima fantomku, ima zapaljenu baklju, ima pancir, je li policijski ne zna. Ćaciji imaju potpunu podršku policije", govori jedan prosvjednik. I suzavcem i topovskim udarima išlo se na građane. A blizu prostorija SNS-a snimljen je i jedan vojni policajac s pištoljem, iz kojeg je ispalio metak u zrak.

Žarko Korać za RTL Direkt

U situaciji kada već gotovo devet mjeseci studenti predvode proteste nakon tragedije u Novom Sadu, kada je u padu nadstrešnice ubijeno 16 ljudi, Aleksandar Vučić pokušao je iskoristiti trenutak kada su prosvjedi malo jenjali, tumači za Direkt potpredsjednik Vlade Srbije iz vremena Zorana Đinđića.

"Vučić to pokušava iskoristiti da nasiljem, jer ni ne umije drugo raditi, on je nasilnik i kao političar i kao čovjek, pokušava to ugušiti", govori bivši potpredsjednik Vlade Srbije Žarko Korać.

Sramotne Šešeljeve izjave

Tako imamo i snimku Vučićeva brata Andreja kako predvodi pristaše SNS-a u Ćacilend, kamp-naselje ispred skupštine u Beogradu, i riječima "ustaše, ustaše", obraća se prosvjednicima. Dok je policija SNS-ove batinaše uredno puštala da prolaze, oni s druge strane mogli su dobiti samo batine. Mrežama se širi fotografija na kojoj specijalac pendrekom udara ženu - policija danas tvrdi da je žena tukla njih šipkom. A mediji bliski režimu i dalje huškaju na prosvjednike.

"Sinoć su, recimo, imali nekakav analitički studio, gdje su puštali izmontirane snimke, i gdje je Vojislav Šešelj, osuđeni ratni zločinac bio jedan od analitičara, koji je poslao poruku da 'nije lijepo na ženu dići ruku, na ženu treba dizati nogu i tući je nogama'", govori Ana Hegedis Lalić, predsjednica Nezavisnog društva novinara Vojvodine.

I svi ti mediji koji su ignorirali kaos na ulicama srpskim gradova, uživo su se uključili kada se Šešeljev politički učenik i sam u jednom trenutku pojavio u Ćacilendu, sa svojom verzijom događaja. "Strašne su stvari činili večeras u Novom Sadu, i dalje ih čine, ali kad pokažete volju i želju da mirom i strpljenjem rješavate stvari na kraju pobijedite", kazao je Vučić.

Kasnije je otišao još dalje. "Nigdje nitko njih nije napao. Ni u jednim njihovim prostorijama, nigdje na ulici. Svuda su oni išli napadati ljude koji drugačije misle", dodao je Vučić.

Ubačeni provokatori

Studenti tvrde, i nije prvi put, da su među njih ubačeni provokatori koji su agresijom htjeli isprovocirati intervenciju policije. Za četvrtak navečer su, kako za Direkt kaže njihova predstavnica, najavili nove proteste. "To je sve što sada znamo. Kao i prije, situacija se odvija iz dana u dan, iz sata u sat, tako da ćemo vidjeti kako će prolaziti sljedeći dani. Makar, ovo je momentum za koji se čini da ga građani neće pustiti tako lako", priča Natalija Petrović, studentica Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

Građani su pozvani da u četvrtak navečer ne dovode djecu ili životinje, deeskalaciju postupanja prema prosvjednicima teško je očekivati. "Vidjet ćemo večeras koliko će brutalnosti policija upotrijebiti, ali ovako će ići sve dok netko ne bude povrijeđen, dok ne dođe do gubitka ljudskog života, a onda će cijela ova priča ići u jednom zastrašujućem smjeru", govori Korać.

Jer nakon ispaljenog jednog metka, nije isključeno da bude i drugih. Vučić kaže da građanskog rata neće biti, ali po svemu što gledamo posljednjih dana, prijeti upravo to.