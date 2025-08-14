Austrijski kancelar Christian Stocker priznao je da ga je u srijedu iznenadila reakcija srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na pitanje austrijskih novinara u Beogradu.

Dvojica čelnika dala su zajedničku izjavu za medije nakon sastanka, a Vučić je uvodno pohvalio svojeg gosta i istaknuo da "Beograd na putu prema Europskoj uniji uvijek dobiva pomoć od Beča".

Foto: Profimedia

Stocker je uzvratio komplimentima i kazao da je Srbija važan trgovinski partner i da bi trebala biti dio EU-a, no dodao je da put prema članstvu ne može biti jednosmjerna ulica te da se moraju ispuniti određeni uvjeti u području vladavine prava.

'Nisam diktator'

Ipak, Vučića su prva pitanja austrijskih novinara o višemjesečnim prosvjedima u Srbiji iznervirala i izbacila iz takta, javlja Nova.rs. "Nisam diktator, kao što me vi uvijek predstavljate", odbrusio je dva puta Vučić novinarima.

Stocker je kasnije kazao da ga je iznenadio Vučićev emotivni ispad. "Rekao sam mu da se svakodnevno suočavam s kritičkim pitanjima. To se mora istrpjeti - to je sloboda medija", kazao je austrijski kancelar.

Podsjetimo, Vučić i Stocker nakon razgovora u Beogradu poručili su da Srbija i Austrija žele unaprijediti suradnju u svim područjima, pogotovo u ekonomiji. Dvije države potpisale su zajedničku Deklaraciju o daljem produbljivanju odnosa dviju država i jačanju gospodarske suradnje. Stocker je uz to potvrdio da će Austrija sudjelovati na specijaliziranoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu.

