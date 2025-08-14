Ovako je Srbija izgledala sinoć: Detonacije, kaos i krv na ulici - potegnuo se i pištolj

Gradovi diljem Srbije u srijedu su bili poprište žestokih sukoba građana i policije. Prosvjednici su se skupljali ispred sjedišta sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), na ulice su izašli u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i drugim gradovima.

Ima više ozlijeđenih, teško je točno procijeniti koliko, no predsjednik Aleksandar Vučić naveo je da samo u Novom Sadu ozlijeđeno njih 60, kao i 16 policajaca.

U više gradova Srbije došlo je do sukoba prosvjednika i policije koja je formirala kordone. Na ulicama se koristio suzavac, čuli su se topovski udari, bilo je i pirotehnike, a navodno je među prosvjednike bio ispaljen i vatromet. Prosvjednici su navodili da su oni bili mete napada i nasilja.

U Novom Sadu zastavnik Vojske Srbije potegnuo je i pištolj. Vučić je izjavio da je u Novom Sadu ozlijeđeno više od 60 građana, također i 16 policajaca, među kojima dvojica s težim ozljedama čeljusti i prsa. Društvene mreže preplavili su snimci s ulica koje su izgledale kao ratne zone, čule su se detonacije, bilo je i krvi. Kako je to izgledalo, pogledajte u galeriji.