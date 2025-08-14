Suzavci, kordoni žandarmerije i brutalnost na najjače: Ovako izgleda stvarnost kod naših susjeda

ADRIAN PETRIČEVIĆ /
U Beogradu i još nekoliko srbijanskih gradova sinoć su izbili žestoki sukobi između policije i protuvladinih prosvjednika. Studenti optužuju vlast da pokušava izazvati građanski rat, dok ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić tvrdi da su prosvjednici ozlijedili desetke građana i policajaca.
Prema službenim podacima, ozlijeđeno je više od 60 ljudi, a vojnik je u Novom Sadu pucao u zrak kako bi upozorio okupljene.
Pogledajte u fotogaleriji dramatične prizore iz Beograda i drugih gradova — od kordona policije, preko suzavca i sukoba, do okupljenih studenata koji pozivaju građane da ne odustanu.